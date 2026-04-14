Una nuova iniezione di risorse per Reggio Calabria, con un intervento che guarda sia alla riqualificazione urbana sia alla tutela del territorio costiero. Ad annunciarlo è Francesco Cannizzaro, che parla di «una grande, grandissima notizia per la città».

«Ci sono milioni di euro appena approvati attraverso un mio emendamento in Commissione Ambiente – afferma –. Si tratta dell’emendamento 16.09 che porta in dote 15 milioni di euro».

Nel dettaglio, spiega il candidato sindaco, «10 milioni sono destinati al Comune di Reggio Calabria e potranno essere utilizzati per l’ammodernamento dei lungomari, per migliorare l’accessibilità e per interventi di decoro urbano».

Una quota significativa delle risorse guarda invece a una criticità storica del territorio: «Altri 5 milioni di euro sono destinati all’erosione costiera di Cannitello, un problema atavico per quell’area».

Un intervento che si inserisce nel più ampio tema della difesa del suolo e della resilienza del litorale reggino, più volte messo alla prova negli ultimi anni anche da eventi meteorologici intensi.

«Sono molto, molto soddisfatto», conclude Cannizzaro, rinviando a una conferenza stampa prevista per domani per illustrare nel dettaglio modalità e tempi di attuazione delle misure.