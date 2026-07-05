Il gruppo consiliare annuncia l’elezione all’unanimità del nuovo capogruppo e ribadisce il proprio impegno a supportare il sindaco, la Giunta e l’assessore Demetrio Marino

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria comunica di aver eletto all’unanimità Giuseppe Bilardi quale capogruppo per la nuova consiliatura.

«L’elezione – si legge nella nota – rappresenta il primo atto di un percorso che vede Fratelli d’Italia presentarsi con un gruppo compatto, coeso e determinato, pronto a svolgere il proprio ruolo con responsabilità, lealtà e profondo senso delle istituzioni.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia saranno al fianco del Sindaco Francesco Cannizzaro, sostenendone con convinzione l’azione amministrativa e contribuendo alla piena attuazione del programma di governo scelto dai cittadini. Allo stesso modo, il gruppo garantirà il massimo sostegno all’assessore di Fratelli d’Italia Demetrio Marino, chiamato a guidare deleghe strategiche e particolarmente complesse per il futuro della città.

Consapevoli della responsabilità affidata dagli elettori, lavoreremo con serietà, competenza e spirito di squadra per dare risposte concrete alle tante problematiche che da anni attendono una soluzione. Il nostro impegno sarà quello di affiancare con lealtà il Sindaco, la Giunta e l’intera maggioranza, mettendo sempre al centro gli interessi della comunità reggina.

L’elezione di Giuseppe Bilardi a capogruppo rappresenta un segnale di unità e compattezza. Fratelli d’Italia affronta questa nuova legislatura con l’obiettivo di contribuire, con responsabilità e concretezza, al rilancio di Reggio Calabria, nella convinzione che solo attraverso un lavoro condiviso e un profondo senso delle istituzioni sarà possibile restituire ai cittadini una città più efficiente, moderna e capace di rispondere alle loro esigenze».

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

Giuseppe Bilardi – Capogruppo

Serena Mangano – Consigliera comunale

Daniela De Blasio – Consigliera comunale

Ramona Calafiore – Consigliera comunale