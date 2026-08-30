Auddino e Roschetti esprimono solidarietà alla famiglia e attendono con speranza notizie positive sulle condizioni dell’ex esponente pentastellato

La comunità del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria, attraverso il Coordinatore provinciale Giuseppe Fabio Auddino e la Rappresentante del Gruppo Territoriale Giovanna Milena Roschetti, esprime profonda apprensione e sincera vicinanza ad Alessandro Di Battista, a seguito della notizia del suo improvviso ricovero d'urgenza a Cuba.

«Tutta la comunità reggina si stringe attorno ad Alessandro, augurandogli una ripresa quanto più veloce possibile per superare questo delicato momento di salute.

Un pensiero speciale e un abbraccio caloroso vanno alla moglie Sahra e ai suoi splendidi bimbi, che stanno vivendo ore di grande ansia.

Ricordando la sua infaticabile passione politica e le sue battaglie, i cittadini e gli attivisti di Reggio Calabria attendono con speranza notizie positive dai prossimi bollettini medici.

La comunità pentastellata reggina continuerà a seguire con il fiato sospeso l'evolversi della situazione, con l'auspicio che Alessandro possa tornare presto all'affetto dei suoi cari e al suo prezioso lavoro di reportage».

Così Giovanna Milena Roschetti, Rappresentante Gruppo Territoriale M5S di Reggio Calabria.