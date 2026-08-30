«Mi trovo costretto, pur senza alcuna volontà di fare polemica, a rendere pubblica una situazione che sta creando notevoli disagi alla nostra comunità di Sambatello. Come amministratore di circoscrizione non posso far finta di nulla: il compito di chi rappresenta il territorio è ascoltare i cittadini e dare risposte concrete».

A scriverlo, in una nota stampa, il consigliere della III circoscrizione di Reggio Calabria Giancarlo Chirico.

«Ho cercato di affrontare il problema segnalando più volte la criticità alla società Ecologia Oggi, trovando anche un’iniziale disponibilità. Purtroppo, a distanza di quasi 20 giorni, quello che era un piccolo accumulo di pochi sacchetti si è trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto.

La situazione attuale sta causando gravi problemi alla circolazione stradale e all'igiene pubblica. La presenza di topi e animali randagi, che disperdono i rifiuti per strada, unita agli odori nauseabondi, sta costringendo i residenti a tenere le finestre sigillate nonostante le alte temperature di questo periodo. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: la vicinanza dell'impianto di smaltimento, soprattutto nei periodi estivi e nelle fasi di maggiore emergenza, comporta già di per sé notevoli disagi legati agli odori. Proprio per questo, appare doveroso che almeno la pulizia e la rimozione delle microdiscariche presenti sul territorio vengano affrontate con la massima tempestività, evitando che il problema si aggravi ulteriormente e finisca per pesare ancora di più sulla qualità della vita dei residenti».

«Ci tengo a precisare – prosegue Chirico – che siamo ben consapevoli dell'impegno richiesto e del carico di lavoro che grava sulla società, così come riconosciamo che il servizio di raccolta ordinario viene effettuato regolarmente. È tuttavia un controsenso vedere i cassonetti regolarmente svuotati e, proprio accanto ad essi, cumuli di spazzatura abbandonata che vanificano il lavoro svolto e deturpano il quartiere».

«Si chiede a Ecologia Oggi maggiore attenzione e rapidità nel risolvere queste situazioni limite. Confidiamo – conclude il Consigliere – in un tempestivo intervento straordinario di bonifica per restituire al più presto decoro, igiene e vivibilità all'area interessata».