«La violenza contro le donne, anche giovanissime, ha registrato negli ultimi anni un incremento allarmante. Contrastarla richiede un impegno che non può esaurirsi nell'introduzione di norme adeguate: occorre investire nell'educazione, nella cultura del rispetto e nello sviluppo della capacità di riconoscere e prevenire ogni forma di violenza». Lo afferma l'europarlamentare calabrese Giusi Princi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

«La violenza di genere - prosegue - assume forme molteplici, non sempre riconoscibili, che possono consumarsi tanto nella dimensione privata quanto negli spazi pubblici e digitali. Non si manifesta soltanto attraverso l'aggressione fisica, ma anche mediante parole che umiliano, comportamenti che limitano la libertà, forme di sopraffazione economica e diffusione non consensuale di immagini. È dunque fondamentale sviluppare una consapevolezza capace di riconoscere anche le forme meno evidenti di violenza. Perché ciò che non si riconosce difficilmente trova voce, con il rischio che rimanga impunito.

Non esistono - evidenzia l’On. Princi - forme di violenza meno rilevanti, perché tutte costituiscono intollerabili violazioni della dignità e della libertà della donna. Bisogna riconoscerle prima che causino conseguenze irreversibili. La risposta, dunque, deve essere trasversale: superare la cultura del possesso e affermare una cultura della libertà e del rispetto. Nessuna donna deve chiedere il permesso di essere libera.

La vera sfida poi - continua l’europarlamentare Giusi Princi - è trasformare la consapevolezza in pratica quotidiana. Il rispetto non si impara ascoltando una lezione una volta l'anno: si impara esercitandolo, giorno dopo giorno, in un ambiente che lo rende possibile. Da già docente e dirigente scolastico, prima ancora che da eurodeputata, ritengo fondamentale rafforzare il ruolo educativo della scuola, attraverso insegnanti formati per riconoscere i segnali di disagio, spazi di confronto e percorsi di educazione al rispetto, al consenso e alla sessualità. Perché la violenza non nasce in età adulta: si impara presto. E presto si deve imparare a fermarla.

È questa la prospettiva - aggiunge l’On. Princi - che guida il mio lavoro sul testo che il Parlamento europeo mi ha affidato, in vista della settantunesima Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne, il prossimo marzo a New York, per definire le priorità dell'Unione e orientare l'azione dei suoi Stati membri. Le leggi sono indispensabili ma da sole non bastano. Serve un'alleanza tra scuola, famiglie, associazioni, forze dell'ordine e istituzioni affinché prevenzione, protezione e sostegno non restino principi, ma diventino risposte concrete.

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - sottolinea l’europarlamentare calabrese -, è necessario rivolgere l'attenzione anche ai figli delle vittime, troppo spesso dimenticati: bambini e ragazzi che assistono alle violenze sulle madri e ne subiscono le conseguenze, riportando profonde ferite psicologiche. Particolarmente drammatica è la condizione degli orfani di femminicidio, che perdono la madre per mano del padre o del compagno della donna, vedendo sconvolti i propri riferimenti familiari. È indispensabile che questi minori, vittime secondarie, trovino un adeguato riconoscimento nell'agenda europea e nelle politiche degli Stati membri, con specifici percorsi di protezione e sostegno. Contrastare la violenza significa anche tutelare chi, pur non essendone il bersaglio diretto, subisce conseguenze devastanti», conclude l’europarlamentare Giusi Princi.