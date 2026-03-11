C’è un momento, poco prima che il giorno inizi davvero, in cui il mare trattiene il respiro e il cielo si accende di una luce tenue, quasi timida. L’alba colora l’orizzonte di sfumature rosa e pesca, riflettendosi sull’acqua calma come un segreto appena sussurrato. Sul lungomare tutto è quieto: i passi sono pochi, i rumori lontani, e persino il vento sembra muoversi con delicatezza.

Appoggiato alla ringhiera, un uomo osserva il mare. Non ha fretta, non cerca nulla in particolare, eppure sembra ascoltare qualcosa che arriva da lontano: il ritmo lento delle onde, il richiamo dei gabbiani, il profumo salmastro che annuncia il nuovo giorno. Davanti a lui l’orizzonte si apre infinito, come una promessa.

In quell’istante semplice e silenzioso si nasconde una piccola poesia quotidiana. L’alba non chiede parole, basta guardarla per sentirsi parte di qualcosa di più grande. E mentre il sole inizia a salire, il mare continua a raccontare storie a chi ha il tempo — e il cuore — per fermarsi ad ascoltarle.