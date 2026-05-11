Ci sono luoghi che sembrano appartenere ai ricordi ancora prima di essere vissuti. Lo Stretto, in questa giornata colma di sole, è uno di quelli. Dall’alto, l’Arena dello Stretto appare come un abbraccio rivolto al mare, un punto d’incontro tra pietra, vento e orizzonte. Tra le foglie mosse appena dalla brezza compare Athena, delicata e luminosa, quasi fosse parte naturale di questo paesaggio mediterraneo.

Dietro di lei, alcune barche a vela tagliano lente l’acqua scintillante, lasciando scie leggere come pensieri felici. Il mare riflette ogni cosa: la luce del cielo, il silenzio dell’estate, la promessa di un tempo che rallenta. In questo scorcio c’è tutta la poesia del Mediterraneo, fatta di colori intensi, profumo di sale e attimi che sanno restare nel cuore.

Athena guarda lontano, verso quell’orizzonte sottile dove il cielo incontra il mare, e per un istante tutto sembra eterno