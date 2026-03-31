Uno scorcio del lungomare di Reggio Calabria si veste di poesia al tramonto, dove il reale si dissolve in un’atmosfera sospesa e senza tempo.

Il mare trattiene il respiro mentre il sole scivola lentamente oltre l’orizzonte, tingendo il cielo di sfumature irreali, come un dipinto che sfugge alla memoria. Sul lungomare di Reggio Calabria, le colonne dell’Opera emergono in primo piano, solenni e silenziose, simili a vestigia di un’antichità che non appartiene al tempo ma al sentimento. Custodiscono il passaggio della luce, la trasformano in racconto, in carezza.

Le ombre si allungano come pensieri malinconici, mentre il riflesso dorato del tramonto accarezza le superfici, fondendo pietra e sogno. In questo istante sospeso, ogni cosa sembra vibrare di un’intima armonia: il mare, il cielo, le colonne stesse diventano poesia visibile. È un invito a perdersi, a lasciarsi attraversare dalla bellezza, a riconoscere nel silenzio la voce più autentica dell’anima.