C’è un momento, sul lungomare, in cui il tempo sembra dimenticare di correre. Il sole scivola lentamente dietro l’orizzonte e il cielo si veste di sfumature calde, mentre il mare riflette ogni colore come un segreto custodito gelosamente. La panchina, immobile davanti all’infinito, sembra aspettare qualcuno: forse due mani intrecciate, forse parole mai pronunciate, forse soltanto il silenzio di chi si ama davvero.

La ringhiera accompagna lo sguardo verso quella linea sottile dove cielo e acqua si sfiorano senza mai appartenersi del tutto. È lì che nascono i pensieri più sinceri, quelli che arrivano piano come il vento della sera. Il tramonto non è una fine, ma una carezza lenta sulle cose semplici: il rumore delle onde, il profumo salmastro nell’aria, la nostalgia dolce di un ricordo che resta.

In quello scorcio di mare vive una poesia silenziosa, fatta di attese, desideri e amore sospeso tra luce e malinconia.