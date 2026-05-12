Uno scorcio di lungomare al tramonto diventa il rifugio silenzioso dei pensieri più profondi: una panchina vuota, la ringhiera che accompagna lo sguardo verso l’orizzonte e il mare che custodisce promesse mai dette.
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C’è un momento, sul lungomare, in cui il tempo sembra dimenticare di correre. Il sole scivola lentamente dietro l’orizzonte e il cielo si veste di sfumature calde, mentre il mare riflette ogni colore come un segreto custodito gelosamente. La panchina, immobile davanti all’infinito, sembra aspettare qualcuno: forse due mani intrecciate, forse parole mai pronunciate, forse soltanto il silenzio di chi si ama davvero.
La ringhiera accompagna lo sguardo verso quella linea sottile dove cielo e acqua si sfiorano senza mai appartenersi del tutto. È lì che nascono i pensieri più sinceri, quelli che arrivano piano come il vento della sera. Il tramonto non è una fine, ma una carezza lenta sulle cose semplici: il rumore delle onde, il profumo salmastro nell’aria, la nostalgia dolce di un ricordo che resta.
In quello scorcio di mare vive una poesia silenziosa, fatta di attese, desideri e amore sospeso tra luce e malinconia.