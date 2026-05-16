Sul lungomare, tra le colonne di Opera e il respiro lento dello Stretto, un uomo cammina incontro al tramonto. La luce si spegne piano sull’acqua e trasforma il paesaggio in una poesia silenziosa fatta di nostalgia, vento e promesse mai dimenticate.
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C’è un momento, sul lungomare, in cui il giorno sembra fermarsi per contemplare sé stesso. Le colonne di Opera si alzano immobili verso il cielo, custodi eleganti di un tempo sospeso, mentre il sole scivola lentamente oltre lo Stretto tingendo l’orizzonte di rame e malinconia. In mezzo a quella bellezza quieta, un uomo passeggia da solo. I suoi passi seguono il ritmo lento delle onde, come se ogni pensiero trovasse finalmente il coraggio di affacciarsi al cuore.
Il vento porta con sé il profumo salato del mare e il ricordo di parole mai dette. Tutto sembra parlare d’amore: la luce che accarezza le pietre, il riflesso dorato sull’acqua, persino quel silenzio delicato che avvolge il tramonto come una carezza. Non è soltanto uno scorcio di città, ma una confessione poetica affidata alla sera.
E mentre il sole scompare dietro l’ultima linea del mare, resta la sensazione che certe emozioni non abbiano bisogno di voce: basta guardarle camminare lentamente verso il cielo che si spegne.