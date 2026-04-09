C’è un momento, appena prima che il giorno si compia, in cui il mondo sembra trattenere il fiato. Sul lungomare, la luce dell’alba si scioglie in sfumature rosa, come un pensiero gentile che accarezza l’orizzonte. Il mare, calmo e infinito, riflette quel colore tenero, trasformandosi in uno specchio di emozioni ancora non dette. In lontananza, l’Etna fuma piano, come se sussurrasse segreti antichi al cielo che si risveglia, custode di una forza viva e silenziosa.

E poi c’è lui, un gabbiano solitario, sospeso nell’aria, spettatore discreto di questa poesia naturale. Dall’alto osserva, immobile e libero, come se conoscesse il valore di quell’istante irripetibile. Tutto sembra in equilibrio: il fuoco e l’acqua, il cielo e la terra, il tempo e il respiro.

È un’alba che non chiede nulla, se non di essere sentita. E forse è proprio in questa fragile bellezza che si nasconde la promessa più dolce: ogni giorno può rinascere, proprio come il cuore quando impara a guardare.