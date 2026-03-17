Dal belvedere di Palmi, lo sguardo si perde tra cielo e mare, dove l’orizzonte sembra dissolversi e le tre croci del Monte Sant’Elia vegliano silenziose su uno dei panorami più romantici della Calabria

Ci sono luoghi in cui il tempo sembra rallentare, quasi per permettere agli occhi e al cuore di respirare la bellezza. Dal belvedere di Palmi, sul Monte Sant’Elia, lo sguardo si apre su uno scenario che ha il sapore dell’eternità. In una giornata limpida come quella ritratta nella fotografia, il mare e il cielo si fondono in un unico, delicato abbraccio d’azzurro, tanto perfetto da rendere difficile distinguere dove finisca l’uno e inizi l’altro.

Sulla sommità del monte, le tre croci si stagliano contro la luce con una presenza discreta e solenne, quasi custodi silenziose di questo balcone naturale affacciato sul Tirreno. Intorno, l’aria profuma di salsedine e libertà, mentre l’orizzonte si allunga fino a sfiorare i pensieri di chi osserva.

È uno di quei panorami che non si limitano a essere visti: si sentono. Un luogo dove la natura sembra raccontare una storia antica fatta di vento, di luce e di infinito. E in quell’azzurro che unisce cielo e mare, ogni visitatore trova, per un momento, un frammento di pace e meraviglia.