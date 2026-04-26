Un angolo di Scilla dove il tempo sembra fermarsi: una barchetta sulla riva, il castello che veglia dall’alto e l’azzurro che avvolge ogni cosa in una carezza silenziosa

C’è un momento, lungo il lungomare di Scilla, in cui il respiro si fa lento e il cuore si accorda al ritmo del mare. La luce accarezza ogni cosa con dolcezza, come se volesse trattenere quell’istante per sempre. Sulla sabbia, una piccola barca riposa, cullata dall’eco delle onde, testimone silenziosa di partenze e ritorni, di sogni affidati al vento e alla corrente.

Sopra tutto, il castello domina la scena, austero e insieme rassicurante, come un guardiano antico che conosce ogni storia sussurrata tra queste acque. Il cielo, di un azzurro limpido e infinito, sembra fondersi con il mare in un abbraccio senza confini, dove realtà e desiderio si confondono.

In questo angolo sospeso, ogni dettaglio parla d’amore: per la bellezza, per la quiete, per quella sensazione fragile e intensa di essere esattamente dove si dovrebbe essere. Scilla, in un giorno così, non è solo un luogo, ma una promessa.