C’è un punto sul lungomare in cui lo sguardo si perde e il cuore, quasi senza accorgersene, impara a restare. La ringhiera, con i suoi riccioli eleganti ormai divenuti simbolo silenzioso di questo luogo, sembra disegnata per trattenere non solo chi si affaccia, ma anche i pensieri più leggeri e le emozioni che sfuggono. Oltre, lo stretto si apre come una promessa, sottile e infinito, dove il mare si insinua tra le terre e racconta storie antiche di incontri e distanze.

Qui tutto parla piano: il vento che accarezza il viso, la luce che danza sull’acqua, i passi che rallentano quasi per rispetto. È uno spazio sospeso, dove ogni dettaglio invita a fermarsi e sentire. Forse è proprio questo il segreto di questo scorcio: trasformare un semplice affaccio sul mare in un momento da custodire, come una carezza che non si dimentica.