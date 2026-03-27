Un gabbiano solitario veglia sullo Stretto, tra attesa e poesia, mentre il tempo sembra fermarsi sul lungomare di Scilla.
Tutti gli articoli di Foto del giorno
PHOTO
C’è un punto, sul lungomare di Scilla, in cui il respiro del mare si fa più lento e il tempo pare cedere al silenzio. Lì, su uno scoglio levigato dalle onde e dai giorni, un gabbiano solitario si raccoglie in una quiete che ha il sapore dell’eterno.
Non si sa se stia aspettando qualcosa o qualcuno, o se semplicemente si stia concedendo una tregua dal volo e dalla fatica del vento.
Davanti a lui, lo Stretto si apre come una promessa antica, e il Pilone di Messina si erge sottile, quasi fosse un filo teso tra due mondi. È uno sguardo che unisce, quello del gabbiano, sospeso tra terra e infinito, tra presenza e desiderio.
In quell’istante fragile e perfetto, ogni cosa diventa poesia: il mare che sussurra, la luce che accarezza, e quell’attesa silenziosa che somiglia tanto all’amore.