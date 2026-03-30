Una passeggiata solitaria sul lungomare di Reggio Calabria, mentre una pioggia leggera accarezza il mare e i pensieri
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di Lorenzo Vazzana – La pioggia cade lieve, quasi timida, sfiorando il lungomare di Reggio Calabria come una carezza sospesa nel tempo. Le gocce disegnano cerchi effimeri sull’asfalto lucido, riflettendo le luci soffuse di un pomeriggio che sembra non voler finire. In primo piano, un uomo cammina lentamente, protetto dal suo ombrello scuro, unico custode dei suoi pensieri. Non c’è fretta nei suoi passi, solo un dialogo silenzioso con il mare che respira accanto a lui.
L’orizzonte si dissolve in una foschia gentile, mentre il rumore dell’acqua che cade si mescola al ritmo delle onde. È una solitudine che non pesa, ma accoglie: un momento intimo in cui il mondo si ritira e lascia spazio alle emozioni più sincere. In quella pioggia sottile, ogni cosa sembra trovare il proprio posto, anche il cuore.