Tra luce e silenzi, un bacio rubato si fa promessa: il tempo si ferma ai piedi della dea, mentre il mare custodisce segreti d’amore

di Lorenzo Vazzana – C’è un momento, sospeso tra il respiro del mare e il calore del sole, in cui ogni cosa sembra trovare il proprio significato. Sul lungomare, dove la pietra racconta storie antiche e il vento accarezza i pensieri, due anime si incontrano sotto lo sguardo immobile e maestoso di Athena.

La statua, imponente e silenziosa, osserva dall’alto come custode di emozioni che non conoscono epoca. Tra le sue forme scolpite, tra le fessure che lasciano filtrare la luce, si intravede una scena intima: una coppia stretta in un bacio, semplice e infinito insieme. Non c’è fretta nei loro gesti, solo la dolcezza di chi ha trovato un rifugio l’uno nell’altro.

Il sole illumina ogni dettaglio, disegnando riflessi dorati sulla pelle e sulle onde poco distanti, mentre il mondo attorno sembra dissolversi in un sussurro. In quell’istante, l’arena non è più solo un luogo, ma diventa teatro di un amore discreto e potente, capace di attraversare il tempo proprio come la dea che li sovrasta.

E così, tra luce e pietra, tra storia e presente, quel bacio diventa poesia: un frammento di eternità custodito nel battito lieve di due cuori.