Un tramonto tenue accarezza le case sul mare, mentre le barche sembrano sospese in un silenzio pieno d’amore.
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C’è un momento, a Chianalea, in cui il tempo smette di avere fretta. Il cielo si tinge di rosa, come se il giorno, prima di svanire, volesse lasciare una carezza.
Le barche, adagiate sull’acqua immobile, sembrano trattenere il respiro, complici silenziose di uno spettacolo che si rinnova da sempre. Tra le casette affacciate sul mare, ogni riflesso diventa poesia: le finestre si accendono di luce morbida, le ombre si allungano come pensieri dolci. È un tramonto che non chiede di essere guardato, ma vissuto, lentamente.
Qui, anche il mare pare innamorato, cullando le barche come fossero sogni, mentre il giorno si dissolve in una promessa: quella di tornare, ancora, a incantare.