Ci sono luoghi che sembrano pensati per fermare il tempo, e uno scorcio del lungomare di Reggio Calabria riesce a farlo con naturale grazia. In primo piano, la scultura Labirintite di Rabarama appare come una figura sospesa tra pensiero e mistero: la superficie incisa da trame labirintiche racconta il viaggio interiore dell’essere umano, fatto di strade che si intrecciano, di dubbi e di scoperte.

Intorno, il respiro lento degli alberi secolari avvolge la scena con la loro ombra gentile, come custodi silenziosi di storie e passeggiate. Poco più in là, quasi a vegliare sull’arte e sul mare, si erge l’elegante profilo di Villa Zerbi, con la sua architettura raffinata che sembra dialogare con la luce del Mediterraneo.

E sopra tutto, un cielo azzurro limpido, luminoso, che amplifica la sensazione di quiete e meraviglia. In questo incontro tra scultura, natura e storia, il lungomare diventa una dichiarazione d’amore alla città: un luogo dove lo sguardo si perde, ma il cuore resta.