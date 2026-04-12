di Lorenzo Vazzana – C’è un luogo, lungo il respiro lento del mare, dove l’anima si ferma e impara ad ascoltare. L’arena dello stretto si apre come un abbraccio silenzioso, custodita dallo sguardo vigile di Athena, immobile eppure viva nel riflesso del cielo. Ai suoi piedi, una figura solitaria siede, raccolta nei propri pensieri, mentre gli occhi inseguono l’orizzonte come se potessero toccarlo. Il mare, infinito e paziente, sussurra promesse antiche, e ogni onda sembra portare con sé un ricordo o un sogno mai detto. In lontananza, una barca a vela attraversa lo stretto, sottile come un pensiero, dividendo le acque e unendo due rive invisibili del cuore. È un attimo fragile, sospeso tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere: un invito gentile a restare, a sentire, a lasciarsi andare. Qui, dove tutto sembra fermo, nasce il movimento più profondo: quello dell’anima che finalmente si riconosce nel suo stesso silenzio.