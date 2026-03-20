di Lorenzo Vazzana – C’è un momento, sul lungomare di Cannitello, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a fermarsi. Il sole scende piano, tingendo lo Stretto di sfumature dorate e rosate, come se il cielo volesse trattenere ancora un po’ la luce del giorno. In questo respiro sospeso, un uomo pesca, immobile e paziente, con lo sguardo perso tra le onde che riflettono il tramonto.

Non è solo un gesto, il suo: è un dialogo silenzioso con il mare, un’attesa che sa di speranza e nostalgia insieme. Attorno, tutto tace, e anche il vento sembra muoversi con delicatezza, per non disturbare quella poesia viva.

È qui che la bellezza si rivela senza clamore: nella semplicità di un istante, nella luce che svanisce, e in quell’uomo che, senza saperlo, diventa parte di un sogno che dura lo spazio di un tramonto.