C’è un momento, sul lungomare, in cui il tempo sembra fermarsi. L’Arena dello Stretto si accende di luce dorata mentre il sole, lento e maestoso, scivola dietro il profilo della Sicilia. Seduto sugli scalini, un uomo osserva l’orizzonte senza fretta, come se in quel tramonto stesse cercando una risposta, oppure custodendo un ricordo.

Athena veglia silenziosa sul mare, immobile e fiera, mentre il vento porta con sé il profumo salmastro delle onde e quello lieve dei pensieri che arrivano al cuore quando il giorno finisce. Intorno, il lungomare rallenta: le voci si fanno più lontane, i passi più leggeri, e ogni cosa sembra avvolta da una malinconia dolce.

In quell’istante sospeso, lo Stretto diventa poesia. I colori del cielo si riflettono sull’acqua come pennellate d’amore, e il confine tra terra e mare appare sottile, quasi invisibile. È un tramonto che parla di attese, di ritorni, di emozioni che restano vive anche quando il sole scompare.