«Non c’è nenti». È la frase che torna puntuale ogni estate, soprattutto quando arriva il momento di decidere dove andare e cosa fare. Ma a Ferragosto, almeno quest’anno, pronunciarla diventa decisamente più difficile. Perché sabato 15 agosto, tra Reggio Calabria e provincia, le alternative non mancano e il problema rischia di essere esattamente l’opposto: scegliere.

C’è chi non concepisce Ferragosto senza costume e mare, chi preferisce una giornata in piscina, chi aspetta il tramonto per uscire, chi cerca la festa di paese e chi vuole arrivare davanti alla consolle e restarci fino a notte. Dalla città alla costa, fino ai centri dell’entroterra e all’Aspromonte, il 15 agosto offre possibilità per gusti decisamente diversi.

E allora, se la fatidica domanda «Chi facimu a Ferragosto?» è ancora senza risposta, Non c’è nenti prova a mettere insieme qualche idea.

Per molti Ferragosto significa prima di tutto mare. E c’è chi ha deciso di trasformare la classica giornata in spiaggia in una festa che accompagna praticamente tutto il 15 agosto. All’Oasi si parte dall’ora di pranzo e si continua fino alla sera tra mare, musica, relax e buon cibo. Il programma prevede dj set dalle 12.30 alle 23, seguito dall’after party con Vespaclubitalianmusic.

Durante la giornata saranno disponibili ristorante, pizzeria, gastronomia e rosticceria, mentre UMI Sushi Sea Bar sarà aperto sia a pranzo sia a cena. L’ingresso annunciato è di 20 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Una di quelle soluzioni per chi a Ferragosto vuole arrivare in spiaggia quando il sole è ancora alto e pensare al rientro soltanto molte ore dopo.

Non soltanto mare. Per chi preferisce trascorrere il 15 agosto a bordo piscina, c’è il Ferragosto del Tempête Pool Club, al Camping Anna. La giornata sarà accompagnata dalla musica di Claudio Cox, Spellband, Orlando C e Antonio Saba, una line up pensata per trasformare il pomeriggio di Ferragosto in una lunga festa. Il pranzo risulta già al completo, mentre dalle 16 sarà possibile mangiare panini. L’ingresso in piscina è fissato a 10 euro.

Costume sempre necessario, dunque, ma stavolta niente sabbia: piscina e musica diventano un’altra possibilità per cominciare a festeggiare quando il sole è ancora alto.

Chi invece vuole restare fedele al mare può aspettare il pomeriggio e spostarsi a Catona. Al Lido dello Stretto è in programma Ferragosto on the beach, una festa in spiaggia che partirà dalle 18 con il dj set di Giuseppe Falcone. A seguire spazio al live show della Banda Bakkano.

Musica, divertimento e il panorama dello Stretto accompagnano così il passaggio dal pomeriggio alla sera, per chi non vuole abbandonare la spiaggia neppure quando il sole comincia a scendere.

Sempre a Reggio Calabria, il 15 agosto passa anche dal Tuluum Beach con lo speciale FridayLicious 100x100 Vintage insieme a Filippo Lopresti. La formula prevede cena e tavoli per il dopocena, con il live show inserito nella serata. Una proposta per chi vuole trascorrere la prima parte della giornata al mare e poi continuare senza allontanarsi dalla costa reggina.

Dal mare alla piazza. A Seminara, sabato 15 agosto, arriva uno degli appuntamenti destinati a richiamare gli irriducibili della musica dance: «Voglio tornare negli anni 90». Lo spettacolo è in programma dalle 22 in piazza Vittorio Emanuele III, con ingresso gratuito.

Una macchina del tempo fatta di musica, animazione ed effetti scenografici, con le hit che hanno segnato un decennio e che, a distanza di oltre trent’anni, continuano a riempire piazze e serate. E se qualcuno sostiene di non ricordare più quelle canzoni, basteranno probabilmente le prime note per smentirlo.

Chi cerca una serata dal sapore più tradizionale può invece salire verso Santo Stefano in Aspromonte. A Mannoli, sabato 15 agosto alle 22, è in programma lo spettacolo de L’Orchestra Italiana. E dopo la musica arriverà uno dei momenti più attesi della serata, con lo spettacolo dei fuochi piromusicali. Una proposta che porta il Ferragosto lontano dalla costa, tra musica italiana, atmosfera di festa e il fresco dell’area aspromontana.

Il 15 agosto è una giornata particolarmente importante anche a Bagnara Calabra, dove Ferragosto coincide con uno dei momenti centrali della tradizionale festa patronale. In piazza Matteotti, alle 23, è previsto Rewind 90, spettacolo dedicato ai grandi successi musicali degli anni Novanta.

Terminata la musica, gli occhi si sposteranno verso il cielo per lo spettacolo pirotecnico a cura di Foti FireWorks. Festa patronale, piazza, musica e fuochi: una delle alternative più classiche per chi vuole trascorrere il Ferragosto immerso nell’atmosfera delle feste estive calabresi.

E dopo un’intera giornata tra mare, piscina, pranzi e piazze, per qualcuno Ferragosto sarà ancora tutt’altro che finito. Il 15 agosto il Casual Beach Club ospita una serata firmata Mantra Vibes, con Büya b2b Thondiz.

Una proposta che cambia completamente registro rispetto alle feste patronali e ai concerti di piazza e guarda direttamente al popolo della notte: elettronica e clubbing per chi considera il 15 agosto soprattutto l’occasione per ballare fino a tardi.

Dal pranzo in spiaggia alla piscina, dal tramonto sullo Stretto ai successi degli anni Novanta, passando per feste patronali, fuochi e dj set, Ferragosto 2026 offre più di una risposta alla solita domanda.Quindi, almeno per il 15 agosto, una cosa possiamo dirla: «non c’è nenti» proprio no.