Pasquetta resta uno di quei giorni che a Reggio Calabria non si passano in casa. Si esce, si sceglie una direzione e si costruisce la giornata strada facendo, tra pranzi lunghi, musica e pomeriggi che si allungano fino a sera.

Anche quest’anno la proposta è diffusa, senza un unico centro, ma con tanti punti che si accendono contemporaneamente tra città, mare e montagna.

Dalle tavolate nei resort agli agriturismi dell’entroterra, passando per lidi, barbecue e festival sul mare, il lunedì di Pasqua si muove su più livelli.

C’è chi cerca la tradizione, chi la musica dal vivo, chi semplicemente uno spazio dove stare insieme. Il risultato è una Pasquetta che si costruisce passo dopo passo, senza un copione fisso ma con una certezza: stare fuori, e noi come sempre siamo qui per darvi tutte le informazioni necessarie.

Lunedì di Pasquetta: dal pranzo alla musica, senza pause

Al Didimos Resort la giornata inizia già dalle 12 con un percorso degustazione che richiama la tradizione: salumi, formaggi, grigliate e piatti tipici, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento. Una Pasquetta costruita attorno alla tavola e alla convivialità.

Spostandosi verso l’entroterra, all’Agriturismo Il Cielo di Bova il pranzo diventa esperienza completa. Menu strutturato, prodotti locali e musica dal vivo con Mimmo Cavallaro a fare da colonna sonora, immersi nei paesaggi dell’area grecanica.

In città, lo Sport Village Catona propone una formula più aperta e trasversale: spazi all’aperto, cibo, musica e karaoke. Una soluzione pensata per tutte le età, tra leggerezza e condivisione.

Affaccio diretto sullo Stretto per Stella Marina, che propone una Pasquetta sul mare tra buffet e musica dal vivo con Rocco al Quadrato. Il pomeriggio scorre tra tavoli vista acqua e intrattenimento che accompagna fino al tramonto.

Per chi sceglie la montagna, Calabriando Gambarie organizza una Pasquetta essenziale e spontanea: natura, fuoco acceso e musica, in un’atmosfera da giornata tra amici.

Musica e live invece al Pilone by Rare, dove la Pasquetta prende una piega più festiva con i Briganti Italiani e la presenza di Davis Muccari, tra spettacolo e intrattenimento.

Chi vuole muoversi lungo la Costa Viola può scegliere un’esperienza diversa, tra escursioni panoramiche, pranzo e aperitivo al tramonto, costruendo la giornata tra paesaggio e ritmo lento.

A Catona, la Stazione E1 Bella Beach punta su una formula semplice e diretta: barbecue, musica e giornata no stop, uno dei grandi classici della Pasquetta.

Per le famiglie, il Parco Ecolandia resta un punto di riferimento, con attività dedicate, spazi verdi e una giornata pensata per essere vissuta all’aria aperta.

Infine, a Punta Pellaro, il Free Spirit propone l’Easter Egg Festival: una lunga giornata tra musica, food, drink e attività, con un’impronta più contemporanea.

Una Pasquetta diffusa

Non c’è un solo modo di viverla. Pasquetta a Reggio è fatta di spostamenti, scelte e incastri: dal pranzo tradizionale alla festa sul mare, dalla griglia in montagna al live del pomeriggio.

E alla fine, come sempre, il punto resta uno: uscire e condividere la giornata. Tutto il resto viene dopo.