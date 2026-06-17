L'azienda sanitaria risponde al sindaco che il presidio resta. Nessuna soppressione ma solo avvisi informativi periodici
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L'Asp di Reggio Calabria, risponde subito, alla richiesta di chiarimenti del sindaco Ercole Nucera, per la chiusura della guardia medica di Roccaforte del Greco.
L'Azienda, comunica che, non ci sono provvedimenti di soppressione o chiusura del presidio, ma solo avvisi informativi periodici. L'Amministrazione comunale, ringrazia la dirigenza dell'Asp, per la tempestività, con la quale ha risposto fornendo i giusti chiarimenti