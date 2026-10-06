I tecnici sono al lavoro per ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile.
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Sorical informa che, a causa di un malfunzionamento dell’elettrovalvola del serbatoio Trabocchetto, l’apertura dell’impianto è avvenuta alle ore 7:30 anziché alle ore 4:40 previste.
Tale inconveniente sta determinando disservizi nell’erogazione idrica su tutto il centro storico del Comune di Reggio Calabria.
I tecnici sono al lavoro per ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile.
Sorical si scusa per il disagio arrecato all’utenza.