L’amministrazione: «Nei giorni scorsi abbiamo testato il sistema, che ha rilevato un numero inaspettato di attraversamenti nonostante il divieto, segno che l’esigenza di intervenire per prevenire incidenti è reale e concreta»

«Da molti mesi giungono numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti nelle aree di ingresso a Roccella: la direttrice di accesso al centro urbano lato sud (intersezione tra Via Cappelleri e Viale degli Ulivi) e lato nord (curva di accesso al Ponte Zirgone). Si tratta – dichiara in una nota dell’Amministrazione comunale di Roccella Ionica – di tratti privi di elementi naturali di moderazione della velocità nel primo caso, e molto pericolosi perché successivi a lunghi rettilinei nel secondo caso, che finiscono per favorire andature elevate, proprio dove è necessario moderare la velocità. In molti ci hanno chiesto, con preoccupazione e con ragione, di intervenire per limitare la velocità e sanzionare i comportamenti pericolosi che mettono a rischio l’incolumità di chi vive o si trova a transitare in questi punti.

Nelle scorse settimane abbiamo, quindi, deciso di partire dalla misura di più immediata attuabilità, installando un sistema automatico di rilevamento delle infrazioni semaforiche presso l’intersezione tra Via Cappelleri e Viale degli Ulivi. Uno strumento che abbiamo voluto fosse chiaramente a tutela della sicurezza stradale, non una trappola per gli automobilisti.

Per questo abbiamo aumentato la durata del giallo semaforico, prolungando i secondi di luce gialla rispetto ai 3 secondi minimi previsti per legge secondi. Significa dare a chi guida più tempo per rallentare e fermarsi in sicurezza, riducendo le frenate brusche e i passaggi “in extremis”.

E abbiamo deciso di limitare le funzioni del sistema esclusivamente alla sanzione dei passaggi a semaforo rosso, non consentendo la rilevazione di altre infrazioni. Il dispositivo non rileva la velocità, non sanziona gli errati cambi di corsia e non effettua alcun altro tipo di accertamento come la validità dell’assicurazione o della revisione dell’autoveicolo (in queste ultime due fattispecie l'accertamento potrà avvenire in modo accessorio e subordinato all'accertamento dell'infrazione semaforica).

Nei giorni scorsi abbiamo testato il sistema, che ha rilevato un numero inaspettato di attraversamenti con il rosso, segno che l’esigenza di intervenire per prevenire incidenti è reale e concreta. Abbiamo – comunica ancora l’Amministrazione comunale di Roccella Ionica – poi deciso di attivare una capillare campagna di informazione sui media e sui social prima dell’entrata in funzione e abbiamo provveduto ad installare tutta la segnaletica di avviso prevista dalla normativa.

Questa scelta è, in fondo, un patto di comunità: l’Amministrazione mette a disposizione uno strumento serio e proporzionato, i cittadini contribuiscono con il rispetto delle regole più semplici. Un sistema che avrà successo quanti più saranno i potenziali incidenti evitati e che renderà l’ingresso in città lato sud sempre di più un luogo sicuro per tutti».