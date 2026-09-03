Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta rivolta al Sindaco Francesco Cannizzaro e all’Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali Lucia Fio, da Angela Villani, madre, rappresentante dell’associazione “Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo” e cittadina, riguardante la necessità di garantire la presenza degli assistenti educativi e alla comunicazione già dal primo giorno di scuola.

«Ritengo importante dare voce alle famiglie e agli alunni con disabilità, affinché il diritto all’inclusione e alle pari opportunità venga garantito fin dall’inizio dell’anno scolastico».

Ecco di seguito la versione integrale della lettera

«Gentilissimi sindaco Francesco Cannizzaro



Assessore al welfare delle politiche sociali Lucia Fio



Come ogni settembre siamo alle porte dell' inizio della scuola, un giorno importante per molti studenti, per i più piccoli che varcano per la prima volta la soglia della scuola dell'infanzia e per chi è più cresciuto e continua il suo cammino scolastico, ma con occhi pieni di emozione e tanti sogni per il futuro. Ma il primo giorno di scuola non è uguale per tutti, soprattutto per gli alunni con disabilità, poiché ogni anno le figure degli assistenti educativi e alla comunicazione, la cui presenza è dovuta per legge, arrivano in ritardo, quasi sempre un mese dopo dall'inizio delle attività scolastiche, venendo meno il concetto di inclusione e pari opportunità.

Ciò che può sembrare un banale ritardo di alcune settimane è una mancanza importante nella vita di tanti bambini e adolescenti, e delle loro famiglie.

Come madre, come rappresentante dell' associazione Il Volo delle farfalle evoluzione autismo e come cittadina, faccio un appello, affinché gli assistenti siano presenti dal primo giorno di scuola garantendo diritto e uguaglianza di tutti gli studenti. Confido nella sensibilità e nell' ascolto di questo tema delicato».



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