Un pomeriggio di fede, testimonianza e preghiera verrà vissuto, con la mamma di San Carlo Acutis, sabato 10 ottobre allorquando vi sarà anche l’atteso incontro con Fratel Cosimo. Un appuntamento di particolare intensità spirituale si prepara, dunque, al rinomato Santuario Diocesano della Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, dove sarà accolta la signora Antonia Salzano, mamma di San Carlo Acutis. Si tratta di un incontro atteso e desiderato da tempo.

La signora Salzano, infatti, aveva manifestato già da diversi anni il desiderio di venire al Santuario per incontrare Fratel Cosimo. Un desiderio che finalmente potrà concretizzarsi, dando vita a un pomeriggio che si preannuncia ricco di fede, ascolto, testimonianza e preghiera. La presenza della mamma del giovane Santo rappresenta un’occasione preziosa per conoscere più da vicino la figura di Carlo Acutis, la sua spiritualità e il suo messaggio, particolarmente significativo per le nuove generazioni, per le famiglie e per l’intera comunità ecclesiale.

L’appuntamento avrà inizio alle ore 15.45, con la riflessione della signora Antonia Salzano, alla presenza di S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, di Fratel Cosimo, dell’assistente spirituale del santuario, fra Umberto Papaleo e degli altri sacerdoti e diaconi partecipanti. Al momento di testimonianza seguirà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Cesare Di Pietro. La giornata si concluderà con un momento particolarmente significativo: la benedizione con la preziosa reliquia di San Carlo Acutis, che offrirà ai presenti l’opportunità di vivere un ulteriore momento di raccoglimento e preghiera. L’incontro non vuole essere soltanto un appuntamento da inserire nel calendario degli eventi del Santuario, ma un’occasione per fermarsi e riflettere sul significato della fede e della santità nella vita di ogni giorno. Carlo Acutis, giovane profondamente innamorato dell’Eucaristia e della Chiesa, è diventato per moltissimi giovani un modello di vita cristiana vissuta con semplicità, entusiasmo e concretezza.

La sua testimonianza continua a parlare alle nuove generazioni e mostra come anche nella quotidianità sia possibile orientare la propria esistenza verso Dio e verso il prossimo. In questo senso, la presenza di Antonia Salzano assume un valore particolare. Attraverso la sua testimonianza sarà possibile conoscere non soltanto la dimensione pubblica e spirituale del giovane Santo, ma anche il suo volto più familiare e umano: quello di un ragazzo nella vita di tutti i giorni, con la sua sensibilità, la sua fede e il suo modo di vivere il rapporto con Dio e con gli altri. La sua esperienza ricorda che la santità non è necessariamente qualcosa di distante dalla vita ordinaria, ma può prendere forma proprio nelle piccole scelte quotidiane, nell’amore per Dio, nella preghiera, nella carità e nell'attenzione verso chi ci sta accanto.

L’appuntamento, come ha espresso il coordinatore generale del santuario, il dott. Giuseppe Cavallo, assieme al vice presidente della Fondazione Madonna dello Scoglio, Cosimo Franco, è rivolto a tutti: giovani e meno giovani, famiglie, fedeli, pellegrini, e soprattutto a quanti desiderano semplicemente vivere un momento di autentica riflessione e spiritualità. Il Santuario si prepara così ad accogliere un incontro che unisce la testimonianza di un giovane Santo, la voce di sua madre e la presenza della comunità ecclesiale. Un pomeriggio nel quale fede, preghiera e testimonianza potranno diventare occasione di rinnovamento spirituale e di incontro.