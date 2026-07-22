La Calastreet Band presenta ufficialmente il Tour 2026 , una nuova stagione di appuntamenti che porterà nelle piazze del Sud Italia uno spettacolo moderno, energico e interamente dal vivo, costruito sulla forza dei fiati e delle percussioni.

Nata in Calabria e formata da musicisti calabresi, la band è oggi al suo secondo anno di attività. Un progetto giovane, ma già riconoscibile, che racconta una regione creativa, dinamica e ricca di professionalità artistiche.

La missione è chiara: portare la cultura musicale ovunque , senza distinguere tra grandi città, periferie, borghi e piccoli centri. Strade, piazze e centri storici diventano palcoscenici a cielo aperto, capaci di avvicinare gli artisti al pubblico e trasformare ogni esibizione in un momento di incontro e partecipazione.

Sassofoni, trombe, tromboni, basso tuba e percussioni danno vita a un suono potente e contemporaneo. Il repertorio attraversa funky, pop, swing, blues e grandi successi della musica italiana e internazionale, reinterpretati attraverso arrangiamenti originali, movimento scenico e un rapporto diretto con gli spettatori.

La Calastreet Band non propone una banda nel senso tradizionale, ma un vero e proprio music show itinerante , nel quale qualità musicale, energia e spettacolo si fondono in un’unica esperienza.

A ideare e coordinare il progetto è Luca Amato , fondatore e responsabile dello sviluppo organizzativo, della programmazione e dei rapporti con enti, associazioni e organizzatori.

«La Calastreet Band nasce per valorizzare i musicisti calabresi e costruire uno spettacolo capace di rappresentare una Calabria viva e contemporanea. Vogliamo arrivare anche nei centri più piccoli, perché la musica di qualità deve essere accessibile a tutte le comunità» , dichiara Luca Amato.

La direzione artistica è affidata ad Armando Pagnotta , sassofonista e riferimento musicale e scenico della formazione. Il suo lavoro contribuisce a definire il carattere dello show, l’identità sonora della band e il coinvolgimento del pubblico.

«Ogni piazza ha una propria energia. Il nostro obiettivo è ascoltarla, trasformarla in musica e far sentire le persone parte dello spettacolo» , afferma Armando Pagnotta.

Dopo una prima stagione che ha permesso alla formazione di consolidare il proprio format, il Tour 2026 segna una nuova fase di crescita. Il calendario comprende numerosi appuntamenti distribuiti durante tutto l’anno, con una presenza particolarmente intensa nei mesi estivi.





Il tour attraverserà la Calabria e raggiungerà anche altre regioni del Sud Italia, toccando città, località artistiche, borghi e piccoli comuni. Un percorso che diventa anche occasione per promuovere le eccellenze artistiche calabresi e raccontare una terra capace di produrre cultura, spettacolo e nuove forme di intrattenimento musicale.

La Calastreet Band è gestita e prodotta da Tatabum Socialab OdV, realtà impegnata nella promozione della musica dal vivo, della partecipazione sociale e nella valorizzazione delle risorse artistiche del territorio.

Il calendario è in continuo aggiornamento e comprende appuntamenti nell’ambito di feste patronali, manifestazioni comunali, festival, eventi turistici, notti bianche e iniziative promosse da associazioni e Pro Loco.