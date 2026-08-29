Il festival Aiparc in programma dal 31 agosto al 7 settembre 2026. Lunedì a palazzo Alvaro l'inaugurazione
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Lunedì 31 agosto, alle ore 17:30 nella sala Boccioni di palazzo Alvaro, avrà luogo l'inaugurazione della II edizione festival “Il settembre di Demetra”. Saranno presenti Francesco Cannizzaro, sindaco del Comune di Reggio Calabria, Salvatore Timpano , presidente AIPar.C. nazionale Ets.
Il programma:
“Saverio Strati: il dialogo sociale e il canto di Calabria”
“La poetica di Saverio Strati promuove con forza diegetica assai rara non solo il riscatto dell'uomo ma anche il moto eversivo del Sud, che ricerca l'identità della propria 'origine'. E, assieme, la necessità di convertire l'ignoranza in sapiente “stare al mondo”.
Intervento del professore Franco Cernuto, Direttore del Dipartimento AIPar.C Nazionale Università, Istruzione, Formazione precederà la relazione del professore Antonio D'Elia dell'università Mediterranea di Reggio Calabria. Dalle ore 17, la mostra dello scultore Paolo Infortuna.