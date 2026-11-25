«La violenza contro le donne non è un destino inevitabile né un fatto privato da nascondere». È questo il messaggio forte e chiaro lanciato da Monica D’Aguì, presidente dell’associazione Donne in Prima Fila, afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, sistema socio-lavorativo fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una presa di posizione che richiama la responsabilità di ciascuno nel contrastare ogni forma di sopraffazione, attraverso un impegno concreto fondato sulla dignità della persona, sulla solidarietà e sui valori della fede cristiana.

«In questa Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'associazione Donne in Prima Fila sceglie di non restare ai margini. Essere "in prima fila" significa per noi stare accanto a chi subisce, denunciare ciò che ferisce la persona umana e costruire una cultura in cui nessuna donna debba mai più avere paura», affonda Monica D'Aguì.

«La violenza colpisce i corpi, ma prima ancora cerca di spegnere la libertà, la parola e l'autonomia — anche attraverso forme meno visibili come l'abuso psicologico ed economico. Per questo il nostro impegno quotidiano unisce ascolto, sostegno concreto e formazione, perché la libertà passa anche dalla possibilità di scegliere e di vivere senza ricatti», prosegue la Presidente.

«Guardando a questa ferita con lo sguardo della fede cristiana, il rifiuto della violenza diventa un dovere di coscienza. Nella Scrittura, l'essere umano — uomo e donna — è creato a immagine di Dio, portatore di una dignità inviolabile che nessun dominio può calpestare. Quando una donna viene umiliata, minacciata o colpita, non viene ferita solo una persona: viene offesa la sacralità della vita e il volto stesso di Dio, che ha scelto di farsi carne nel grembo di una donna», ricorda D'Aguì.

«Il Vangelo», prosegue, «ci mostra uno sguardo che non giudica chi soffre e non guarda dall'altra parte. Gesù Cristo incontra le donne emarginate, restituisce loro voce, riconosce il loro valore e denuncia le logiche di potere che schiacciano i più fragili. L'amore autentico, nella prospettiva cristiana, non è possesso, controllo o sopraffazione: è dono, rispetto della libertà dell'altro e custodia della vita».

«La preghiera e la spiritualità non ci esonerano dalla responsabilità storica; al contrario, ci spingono ad agire», incalza la presidente. «Una comunità che si dice cristiana è chiamata a essere casa sicura, luogo di accoglienza e di giustizia, capace di smascherare tanto l'indifferenza quanto le false letture religiose usate talvolta per giustificare sottomissione e silenzio».

«Come Donne in Prima Fila, rilanciamo oggi un appello chiaro: la speranza cristiana non è rassegnazione, ma resistenza attiva contro il male. Vogliamo continuare a esserci, con tenacia e tenerezza, perché ogni donna possa vivere pienamente la propria dignità — oggi, il 25 novembre, e in ogni giorno dell'anno», conclude Monica D’Aguì.