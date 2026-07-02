Laurea magistrale e dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Alimentari. Per il dottore insignito un percorso accademico brillante, orientato all'innovazione sostenibile e al dialogo con il tessuto produttivo locale

L'eccellenza scientifica e la capacità di fare rete con il territorio premiano l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il dottore Antonio Gattuso, ricercatore del Dipartimento di Agraria, è stato infatti insignito del prestigioso premio nazionale intitolato al Professor Roberto Massini, storica figura di riferimento nel panorama delle tecnologie alimentari in Italia.

Il riconoscimento, nato per onorare la memoria del docente, è stato istituito dalla Fondazione Prof. Roberto Massini - Ets in collaborazione con la Società Italiana delle Tecnologie Alimentari (Sistai). L'obiettivo è valorizzare le migliori attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nei settori della formazione, trasformazione e conservazione degli alimenti.

Il successo del dottore Gattuso affonda le radici nel Dipartimento di Agraria della Mediterranea, dove ha conseguito sia la laurea magistrale sia il dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Alimentari. Un percorso accademico brillante, orientato all'innovazione sostenibile e al dialogo con il tessuto produttivo locale.

Questo traguardo conferma il ruolo di leadership dell'Ateneo reggino nell'innovazione agroalimentare. Il premio corona, inoltre, il lavoro pluriennale del professor Marco Poiana, ordinario di Tecnologie Alimentari e direttore del dipartimento di Agraria, che guida un gruppo di ricerca capace di formare eccellenze di rilievo nazionale.