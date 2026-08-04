« Sabato 8 agosto torniamo in piazza a Messina per dire ancora una volta No al Ponte e rivendicare un'idea diversa di futuro per lo Stretto e per i territori che lo circondano. Dalla Calabria ci andiamo insieme: appuntamento alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni, da dove ci imbarcheremo tutte e tutti sulla nave veloce delle 17.00.



La – spiega il movimento No ponte Calabria – arriva in una settimana significativa, mentre il

Governo prova ad accelerare la manifestazione l'iter del Ponte contando anche sul fatto che il Paese sia in ferie. Salvini ha infatti rinnovato in anticipo il

Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'organo chiamato ad esprimersi sugli aspetti più delicati del progetto. Tra i nuovi componenti figurano il professor Mauro Dolce, già componente del comitato tecnico-scientifico della Stretto di Messina SpA , e il professore Giuseppe Roberto Tomasicchio, firmatario del comitato “Ponte Subito”. È legittimo interrogarsi sull'opportunità di affidare la valutazione di un'opera tanto controversa anche a persone che hanno già avuto un ruolo o assunto posizioni favorevoli alla sua realizzazione.



Il 6 agosto l'assemblea plenaria del Consiglio superiore potrà

esprimersi sul progetto, nonostante le numerose questioni tecniche e le prescrizioni che lo hanno accompagnato negli anni. Qualunque sarà l'esito, è prevedibile che il progetto debba essere ulteriormente

modificato e integrato, continuando a produrre costi, consulenze e

incarichi. Nel frattempo la Stretto di Messina SpA continua a essere alimentata con risorse pubbliche, compreso il compenso

dell'amministratore delegato, pari a 240 mila euro l'anno.

Dal 2016 la Corte dei conti ha più volte richiamato Governo e Parlamento sulla necessità di completare la liquidazione della società, deliberata nel 2013, proprio per evitare ulteriori sprechi. Nessun Governo lo ha fatto e nel 2023 Meloni e Salvini hanno riattivato la Stretto di Messina SpA, riportando al centro dell'agenda un progetto che da oltre cinquant'anni viene annunciato come imminente.