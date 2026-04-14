Si terrà il 14 aprile 2026, a partire dalle ore 9,15, presso l'aula Quaroni dell'università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, il seminario "L'Intelligenza Artificiale nel Diritto, in Economia e nei Processi Culturali", promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (Digies).

L'iniziativa, organizzata e coordinata dai professori Giorgio Fontana e da Domenico Marino, nasce dall'esigenza di offrire una riflessione ampia e strutturata sulle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta producendo nell'ordinamento giuridico, nel sistema economico e nella dimensione culturale e sociale del Paese. Il seminario si propone come occasione di confronto tra studiosi di diverse discipline, nella convinzione che solo un approccio interdisciplinare possa restituire la complessità dei fenomeni in atto.

I lavori saranno aperti dai saluti del Magnifico Rettore, professore Giuseppe Zimbalatti, e del direttore del dipartimento Digies, professore Massimo Finocchiaro Castro.

La sessione della mattina (ore 9,30–13,30), dedicata al tema "Intelligenza Artificiale, Impresa e Nuovi Lavori" e coordinata dal prof. Domenico Marino, affronterà il rapporto tra IA e mondo produttivo attraverso molteplici prospettive: dal quadro normativo introdotto dalla legge 132/2025 sull'approccio italiano all'intelligenza artificiale, con l'intervento di Angela Busacca, alle applicazioni nel settore agroalimentare con Giulia Torre, fino all'impiego dei chatbot nei servizi sanitari e all'utilizzo dell'IA nella ricerca aziendale, temi trattati da Sabina De Rosis e Domenico Nicolò. La sessione proseguirà con gli interventi di Salvatore Lopreiato su IA e diritto societario, di Tiziana Rumi sui sistemi di credit scoring, di Giorgio Fontana sulle trasformazioni del diritto del lavoro, di Laura Marchetti sul rapporto tra lavoratori e gestione algoritmica e di Alessandro Scelsi sulla sostituzione del lavoro nelle telecomunicazioni. Le conclusioni saranno affidate a Massimiliano Ferrara, che presenterà una riflessione sull'intelligenza artificiale interpretabile e il mechanism design applicati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La sessione pomeridiana (ore 14,30–18,30), coordinata dal prof. Giorgio Fontana e dedicata ad "Amministrazione, Istruzione e Giustizia Artificiale", sposterà il fuoco sull'impatto dell'IA nelle istituzioni pubbliche e nel sistema della giustizia. Claudio Panzera e Carla Amaddeo interverranno su immigrazione, frontiere e IA; Francesco Manganaro analizzerà il rapporto tra intelligenza artificiale e pubblica amministrazione; Ettore Squillaci affronterà il tema della responsabilità penale, mentre Arturo Capone si concentrerà su giudizio penale e intelligenza artificiale. Seguiranno le riflessioni di Attilio Gorassini sul diritto privato, di Amalia Di Landro sulla tutela dei minori nell'accesso ai servizi digitali, di Rossella Marzullo sulla devianza minorile e le nuove tecnologie e di Maria Sammarro sull'educazione nella Rete tra rischi e opportunità. Le conclusioni della sessione saranno affidate a Daniele Cananzi, con un intervento dedicato al rapporto tra umano e post-umano.

Il seminario rappresenta un'importante iniziativa del Dipartimento DIGIES, che conferma la propria vocazione al dialogo tra saperi giuridici, economici e umanistici su uno dei temi più rilevanti e attuali del nostro tempo.