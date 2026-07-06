Il M.O.I.C.A. (Movimento Italiano Casalinghe) di Reggio Calabria organizza la solenne cerimonia di inaugurazione e presentazione ufficiale dell'Associazione, il prossimo 7 luglio 2026, alle ore 10:00, presso il prestigioso Polo Culturale "Mattia Preti" di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria. L'evento, intitolato "NEMO RESIDEO". segnerà il debutto pubblico della rinnovata e strutturata rete operativa istituita quale presidio inderogabile di legalità, opera di prevenzione e contrasto attivo alle piaghe della violenza di genere e sui minori nel tessuto sociale reggino. I componenti del qualificato nucleo operativo — che annovera nel proprio alveo eminenti avvocati, criminologi, presidenti di camera penale, componenti del dipartimento per la tutela delle vittime di violenza, nonché accademici e filosofi della mente, della percezione e cultori d’arte — offriranno la più ampia disponibilità agli organi di informazione per il rilascio di interviste cartacee, radiofoniche e televisive, garantendo un proficuo momento di approfondimento scientifico e sociale.