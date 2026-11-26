Tra i vincitori assoluti (due italiani, un cubano, una greca e un'argentina) due poetesse esponenti di una minoranza linguistica italiana (la grika del Salento) e di una lingua nativa delle Americhe (la Wichi dell'Argentina) e due poeti che hanno trattato la tragedia del genocidio di Gaza

La quarantunesima edizione del Premio Nosside concluderà il suo viaggio da Reggio-Reghion ai confini del mondo e ritorno con un ennesimo balzo in avanti. Un mondo senza barriere, senza muri, senza odi. Un viaggio dell'incontro e del dialogo, che si regge su risorse esigue ma è ricco di idee, di amore e di incessante creatività. La cerimonia è in programma nell’aula magna Quistelli dell’università Mediterranea di Reggio Calabria venerdì 27 novembre con inizio alle ore 18 (ingresso dalle ore 17).

Il prof. Pasquale Amato ha evidenziato l’ennesima crescita in chiave globale del Progetto nato e organizzato a Reggio Calabria dal 1983:

«I numeri parlano chiaro: nel 2026 il Nosside ha ottenuto il 25% in più di iscritti generali e il 40% di progresso negli Speciali monotematici. Ed ha sinora dato voce e spazio a poeti di 113 Stati in 176 lingue diverse.

Quanto alle decisioni della Giuria Internazionale - presieduta da Rosamaria Malafarina, con Segretaria Denise Caruso - sono da evidenziare tra i Vincitori Assoluti (due italiani, un cubano, una greca e un'argentina) due poetesse esponenti di una minoranza linguistica italiana (la grika del Salento) e di una lingua nativa delle Americhe (la Wichi dell'Argentina); mentre due (l'altro italiano e il cubano) hanno trattato la tragedia del genocidio di Gaza.

Sono testimonianze di una crescita che conferma la strategia del Progetto Nosside dalla sua nascita nel 1983: la priorità del pluringuismo, con una particolare attenzione nei confronti delle minoranze e dei nativi - i più deboli e indifesi nei confronti del pensiero unico e della lingua unica.

Questi esiti hanno confermato altresì che non abbiamo organizzato un concorso letterario qualunque ma abbiamo dato vita a qualcosa di più: un Progetto culturale che non si affida a nomi già famosi e affermati ma si rivolge agli ultimi e dà loro voce.

Ciononostante questi esiti ci soddisfano soltanto parzialmente. Ci stimolano piuttosto a perseguire traguardi sempre più ambiziosi. Infatti, al termine dell'Evento annuncerò la nascita di un nuovo ramo dell'albero sempre più rigoglioso del Nosside: un Premio Speciale Monotematico che ne amplierà il raggio d'azione senza tradire i valori universali che ne costituiscono il cuore pulsante dal 1983».

Il programma

Il Presidente del Nosside Pasquale Amato introdurrà e condurrà l'Evento. Si aprirà con la lettura dei versi di presentazione della poetessa Nosside di Locri, cui è intitolato il Premio. Seguirà il Saluto di Benvenuto del prof. Daniele Cananzi in rappresentanza del prof. Giuseppe Zimbalatti, Magnifico Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria che da quattro anni ospita la Cerimonia Finale nell'ultimo venerdì di novembre.

Dopo l'Introduzione del Presidente Amato si entrerà nel vivo della cerimonia con l'interpretazione e la Premiazione delle opere dei Vincitori Assoluti, dei Menzionati Particolari presenti e dei Vincitori dei Premi Speciali monotematici presenti. L'interpretazione sarà curata da Teresa Timpano e Dario Zema. I Commenti musicali saranno curati dalla Compagnia Carma con Mario Lo Cascio - chitarra e Francesco Alati al flauto, mentre la cantante Marinella Rodà eseguirà alcune canzoni popolari negli intervalli e al termine della Cerimonia.

L'Organizzazione sarà curata dal Laboratorio del Nosside coordinato da Antonino Albano e Giada Amato e composto da Raffaella Caprino, Serena Cara, Denise Caruso, Nuccio Chirico, Tina Ferrera, Fabio Lanucara. Assistenti in Sala saranno Giulia Dattola e Caterina Praticò.

Collaboreranno per il Servizio Fotografico Antonello Diano, per le riprese Video FL Marketing & Social Media di Fabio Lanucara e per il Service audio LM Recording Studio di Teresa Mascianà

Michele Carilli sarà il regista dell'intero Evento.

L'evento si chiuderà con la consegna degli Attestati ai Menzionati di Merito presenti.

Eventi collaterali

Si svolgeranno anche in questa Edizione due consolidati Eventi collaterali.

Alle ore 21,00 del 27 si terrà la tradizionale Cena con il Premio Nosside nell’A Accademia Gourmet dello Chef Filippo Cogliandro, con creazioni a base di Bergamotto di Reggio Calabria e di altri prodotti locali identitari.

Chiusura con il Sorbetto al Bergamotto di Reggio Calabria di Davide Destefano - Gelato Cesare e la Torta al Bergamotto di Reggio Calabria di Angelo Musolino – Pasticceria La Mimosa. I Poeti Premiati del Nosside 41 saranno gli Ospiti d’onore.