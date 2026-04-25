I sindaci ff di Comune e Città Metropolitana, i rappresentanti delle associazioni antifasciste del territorio e la staffetta della Corrireggio hanno reso omaggio ai partigiani e alle partigiane. Battaglia: «Quest’anno la celebrazione coincide con la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio comunale, la più alta accezione del servizio alla città»

«È questo il fiore del partigiano, oh bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! È questo il fiore del partigiano morto per la libertà!». Ha risuonato la canzone simbolo della Resistenza Italiana in piazza Italia a Reggio Calabria, in occasione della celebrazione istituzionale della festa della Liberazione. Lo ha fatto grazie alla voce di Michelangelo Giordano e, a suggello della celebrazione, alla voce della giovane cantante Noemi Manarini, studentessa dell’indirizzo musicale del liceo Scienze Umane Gullì di Reggio, accompagnata con la chitarra da Giuseppe Licordari.

Dalla coincidenza di questa festa Nazionale con l’ultimo termine per la presentazione delle liste per le prossime amministrative che rinnoveranno le cariche nel prospiciente palazzo San Giorgio, alle recenti e inaccettabili dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio Larussa che ha paragonato i caduti della Resistenza ai caduti della Repubblica di Salò, fino al sempre necessario richiamo alla Resistenza ancora troppo dimenticata delle donne. Gli interventi dei rappresentanti delle associazioni partigiane e antifasciste del territorio hanno animato così la celebrazione di questa mattina, Aldo Polisena (Alioscia), Sandro Vitale (Ampa e Fiap), Gianluca Tripodi (Anpc), Elisabetta Tripodi (Anpi), Luciana Amato (Udi).

È stata la piazza circondata dai palazzi istituzionali - palazzo San Giorgio (Comune), palazzo Alvaro (Città Metropolitana) e Prefettura - piazza Italia, dunque, ad ospitare la consueta celebrazione della festa della Liberazione dall’occupazione nazifascista in programma per la mattina del 25 aprile a Reggio Calabria.

L’anfiteatro della villa comunale Umberto I, accanto al quale è posta la stele del Partigiano, non è stata fruibile come di consueto in questa occasione. La Villa è chiusa per un intervento di restyling che prevede anche il restauro della medesima stele, di concerto con la Soprindentenza.

Le corone delle Istituzioni con il tributo dei sindaci ff di Comune e Città Metropolitana di Reggio, rispettivamente Domenico Battaglia e Carmelo Versace, e i mazzi di fiori ai piedi del monumento dedicato all’Italia in epoca risorgimentale offerti dalle associazioni antifasciste e partigiane del territorio Alioscia, Ampa, Anpc, Anpi, Fiap e Udi. Si sono uniti due volontari della Croce Rossa, quale consueta “staffetta” della Corrireggio.

«Stiamo celebrando oggi il 25 aprile in Piazza Italia, non essendo la Villa accessibile per lavori. Una coincidenza di valore - sottolinea il sindaco ff di comune di Reggio, Domenico Battaglia - visto che, ma come vedete a pochi metri da qua, si sta generando l'esercizio maggiore di democrazia che discende dal 25 aprile. A pochi metri da noi a palazzo Giorgio si presentano, infatti, le liste per le prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale che credo sia la più alta accezione del servizio alla Città. Lo spirito di chi deve guidare le istituzioni deve sempre ispirarsi ai valori della Resistenza e della Liberazione. Si suggella, dunque, oggi un momento davvero importante. Con il sindaco metropolitano Versace deponiamo una corona in ricordo dei Caduti e questa è la testimonianza che la città vuole rendere a chi ha sacrificato la propria vita per la nostra libertà».

«La Memoria è un valore da preservare ma anche da attualizzare. Queste celebrazioni sicuramente riportano indietro nel passato ma senza una coerenza nel atti del presente, ciò resta un esercizio sterile. Stare qui oggi a Piazza Italia – sottolinea anche il sindaco ff metropolitano reggino, Carmelo Versace - assume un valore ancora più importante rispetto al passato, vista la coincidenza con la scadenza della presentazione delle liste dei candidati sindaco, quindi il momento più alto della democrazia. L'invito in una giornata come questa è a mantenere alto appunto il senso della democrazia nel ricordo di chi oggi non c'è e soprattutto rispettando i propri avversari».