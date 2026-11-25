«La violenza di genere non è un’emergenza, non è un fatto isolato, non è una questione privata. È l’effetto di un sistema patriarcale che attraversa le nostre vite, i nostri corpi, le nostre relazioni e gli spazi che abitiamo»

Il 25 novembre serve a ricordarci che possiamo essere libere e che questo ordine patriarcale che si afferma attraverso la violenza, quella ordinaria quotidiana e quella strutturale sociale, non è l’unico possibile.

Possiamo immaginare un mondo altro, in cui l’ordine sociale non poggia sulla sottomissione.

La violenza di genere non è un’emergenza, non è un fatto isolato, non è una questione privata. È l’effetto di un sistema patriarcale che attraversa le nostre vite, i nostri corpi, le nostre relazioni e gli spazi che abitiamo.

E a questo sistema rispondiamo con la forza collettiva delle nostre voci, dei nostri corpi e delle nostre lotte.

Per questo, oggi 25 novembre, a Reggio Calabria, scendiamo in piazza insieme alle associazioni, ai collettivi e alle realtà del territorio, per una giornata di mobilitazione. Una giornata di iniziative e nel pomeriggio il corteo da piazza De Nava fino a piazza Italia con raduno alle 16:15.

Scendiamo in piazza contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, per politiche che diano risposte credibili, contro la violenza e le discriminazioni verso le persone Lgbtqi+, per la libertà di movimento di tutte, corteo le guerre che sono un dispositivo di dominio patriarcale, contro il sistema di disuguaglianze che fa pagare le crisi alle persone più fragili.

Ti aspettiamo in piazza per fare rumore insieme. Se non ci liberiamo tutte non si libera nessuna.