Da ieri sera e fino a stasera, palazzo Campanella, sede dell'assemblea legislativa calabrese assume la tinta scelta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica. Un'iniziativa, voluta dal presidente dell'Assemblea che richiama anche l'impegno legislativo della Calabria nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Palazzo Campanella si accende di arancione. È questo il colore scelto dalle Nazioni Unite per accompagnare, anche quest'anno, il messaggio della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.
Con questa iniziativa, voluta dal presidente Salvatore Cirillo, il Consiglio regionale rinnova il proprio impegno nel tenere alta l'attenzione sul tema, nella consapevolezza che contrastare la violenza di genere significa lavorare ogni giorno sul piano culturale, educativo e sociale, promuovendo il rispetto, la parità e la libertà delle donne. Una responsabilità che riguarda le istituzioni, ma anche l'intera comunità.