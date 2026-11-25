«Una giornata di emozioni, vicinanza e sensibilità: quando il valore dell'ascolto supera ogni appartenenza, nasce una comunità più forte. Perché davanti alle fragilità delle famiglie, ciò che conta davvero è saper essere proprio comunità»

«La nostra Associazione Il Sorriso di Natale Chiara, attraverso la voce di Rocco, è stata audita presso la Commissione Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria.

Con Rocco erano presenti Antonio, Francesco e l'insostituibile, meravigliosa Chiara. Ognuno con la propria sensibilità, la propria esperienza e, soprattutto, con il desiderio di dare voce a chi troppo spesso vive nel silenzio, affrontando quotidianamente responsabilità, paure e fatiche che non sempre trovano ascolto.

La nostra Associazione – si legge nella nota stampa – aveva depositato una mozione nella piena consapevolezza dei limiti delle competenze legislative comunali. Non era nostra intenzione chiedere all'Amministrazione qualcosa che non rientrasse nelle sue possibilità, ma avanzare una richiesta tanto semplice quanto importante: un riconoscimento formale, umano e istituzionale nei confronti dei tantissimi caregiver e sibling che ogni giorno si prendono cura dei propri familiari.

In un momento storico in cui tante famiglie sono alla ricerca di risposte, conferme e, soprattutto, di qualcuno che sappia dire loro: «Vi vediamo, sappiamo che ci siete e non siete soli», anche un gesto istituzionale può assumere un significato enorme.

Fin dai primi momenti abbiamo trovato un clima familiare, accogliente e attento. Ed è proprio questo che vorremmo diventasse sempre più il tratto distintivo del rapporto tra cittadini e istituzioni: un dialogo capace di andare oltre le procedure, le carte e gli adempimenti burocratici.

Perché anche la burocrazia, soprattutto quando incontra la fragilità, dovrebbe imparare a parlare il linguaggio delle persone.

Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Francesco Cannizzaro, al Presidente del Consiglio Federico Milia, al Presidente della Commissione Pari Opportunità Giuseppe Eraclini e a tutti i consiglieri presenti, che ci hanno manifestato grande attenzione, sensibilità e solidarietà.

Non è stato un incontro privo di emozioni. La voce di Rocco, a tratti rotta dalla commozione, ha saputo raccontare ciò che spesso le parole faticano a spiegare. Ma l'emozione non era soltanto dalla nostra parte: anche tra i rappresentanti istituzionali ci sono stati momenti di autentica partecipazione.

E, man mano che il confronto procedeva, è emerso qualcosa di bello e significativo: in quella stanza, in modi diversi, eravamo tutti un po' caregiver o sibling.

Oggi il valore dell'ascolto ha superato ogni appartenenza. Parole di conforto, riflessioni sincere e gesti di vicinanza si sono levati da tutte le componenti presenti. Non abbiamo respirato contrapposizioni, ma attenzione e affetto. Nessuna ideologia ha preso il sopravvento sulle storie delle persone. C'erano semplicemente esseri umani che, guardandosi negli occhi, hanno riconosciuto le difficoltà di altre famiglie.

È stato bello vedere come, davanti alla fragilità, si possa ritrovare un terreno comune, dove le differenze lasciano spazio alla solidarietà e la politica diventa uno strumento al servizio della comunità.



C'è stato anche un momento del confronto che abbiamo voluto dedicare a Natale, perché sentivamo il bisogno di raccontare una dimensione della nostra quotidianità che spesso rimane invisibile.

Abbiamo spiegato che, per noi, uscire di casa non significa semplicemente prendere le chiavi, chiudere la porta e partire. Non è una decisione che si prende in pochi minuti, non è qualcosa che possiamo improvvisare, né tantomeno programmare con assoluta certezza.

Per essere presenti oggi a questo incontro abbiamo iniziato a organizzarci già una settimana fa, cercando di predisporre ogni cosa, incastrando necessità, attenzioni e responsabilità, con la speranza che tutto potesse procedere nel migliore dei modi.

La complessità della malattia di Natale non ci concede quella libertà decisionale che per tante persone è del tutto naturale. Non possiamo dare nulla per scontato, non possiamo permetterci di improvvisare e ogni piccolo spostamento richiede una preparazione che coinvolge tutta la famiglia.

È una realtà difficile da spiegare a chi non la vive, perché dietro quello che dall'esterno può sembrare un semplice spostamento ci sono pensieri, preoccupazioni, rinunce e un'organizzazione continua.

Eppure, anche questo significa essere caregiver: imparare a programmare la vita intorno a bisogni che non vanno mai in pausa, rinunciando spesso alla spontaneità e a quella libertà che per molti è semplicemente scontata.

Abbiamo voluto raccontarlo non per chiedere compassione, ma per favorire comprensione. Perché quando si parla di caregiver bisogna imparare a guardare anche tutto ciò che non si vede: il lavoro silenzioso che precede ogni uscita, ogni appuntamento, ogni piccolo momento di normalità.

La disabilità non coinvolge soltanto chi ne è direttamente interessato: ridisegna i tempi, gli equilibri, le possibilità e la quotidianità di un'intera famiglia. E anche questo merita ascolto, rispetto e riconoscimento.

Abbiamo avuto la sensazione di aver trovato una porta già aperta. Una disponibilità che avevamo già avuto modo di apprezzare nel precedente confronto con l'Assessore alle Politiche Sociali Lucia Fio, alla quale rinnoviamo il nostro ringraziamento per l'attenzione dimostrata.

Adesso ci auguriamo che questa sensibilità possa trasformarsi in un percorso concreto e condiviso, capace di dare continuità alle istanze che abbiamo portato all'attenzione dell'Amministrazione.

Perché dietro ogni caregiver c'è una storia. Dietro ogni sibling c'è spesso una responsabilità silenziosa, un'infanzia o un'esistenza che si intreccia con quella di un fratello o di una sorella che ha bisogno di attenzioni particolari. E dietro ogni famiglia ci sono paure, rinunce, notti insonni e domande che non sempre trovano risposta.

Non tutte le persone hanno la fortuna di poter contare su famiglie unite, numerose o su una rete di affetti pronta ad allungare una mano quando si cade. Ci sono famiglie che affrontano tutto questo quasi da sole, magari senza avere neppure la forza o gli strumenti per chiedere aiuto.

Ed è proprio lì che vogliamo che arrivi la nostra attenzione: dove il disagio pesa di più, dove le fragilità sono maggiori, dove il rischio di rimanere invisibili è più alto.

Non vogliamo privilegi, non cerchiamo riconoscimenti di facciata e non chiediamo scorciatoie. Chiediamo ascolto, rispetto, attenzione e una maggiore capacità delle istituzioni di riconoscere le persone prima ancora delle loro pratiche.

Oggi torniamo a casa con una bella sensazione: quella di aver incontrato persone disponibili ad ascoltare e di aver condiviso un pezzo di strada con un'Amministrazione che ha mostrato sensibilità verso le nostre istanze.

A tutti i presenti va il nostro grazie sincero. Non per averci semplicemente ascoltato, ma per averci fatto sentire che le nostre parole avevano un peso e che le nostre storie meritavano attenzione.

Umanizzare, ascoltare e conoscere: tre parole che vorremmo non restassero soltanto un auspicio, ma diventassero un modo concreto di fare comunità.

Perché nessuna famiglia dovrebbe sentirsi sola proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di una mano tesa.

E oggi, almeno per qualche ora, quella mano abbiamo sentito di poterla stringere.

La nostra strada continua. Con rispetto verso le istituzioni, fiducia nel dialogo e la determinazione di chi sa che dietro ogni richiesta c'è una famiglia che non può permettersi di arrendersi.

La nostra battaglia non è contro qualcuno, ma accanto a qualcuno. Sempre dalla parte delle famiglie», conclude l’associazione Il sorriso di Natale e Chiara.