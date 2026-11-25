«Essere caregiver non è una scelta, è un vestito che sei obbligato ad indossare perché non ci sono alternative adeguate. Nella nostra bella Italia – scrive Angela Villani (associazione Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo) – siamo in tanti, più di quello che raccontano le statistiche, e tra chi fa rumore e che ci ignora, si va avanti giorno dopo giorno, con il cuore pieno di amore ma con il corpo e la mente logori. È facile riempirsi la bocca di paroloni e di normative giuridiche, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché nessuno è al posto nostro.

Sono una mamma, una caregiver e lo posso dire! Ci sono giorni che vorresti dimenticare, perché ci lasciano devastati, notti senza dormire e giorni senza tregua. A volte sei costretto a lasciare il lavoro perché non si riesce a conciliare i miliardi di impegni della persona di cui ci prendiamo cura, terapie, visite specifiche fuori regione, burocrazia senza fine, così arrivi al punto di fare delle scelte inevitabili, oppure per non annullarti completamente fai degli sforzi disumani. Ecco questa parte non la può comprendere nessuno.

So per certo che l' amore per un figlio, un fratello, una madre, un parente è l' unica forza che ci spinge ad andare avanti, ma terrorizzati da quello che potrebbe accadere se noi all'improvviso mancassimo o non fossimo più in grado di prenderci cura e di vigilare sui nostri cari?

Il caregiver vive 48 h in 24h, spesso senza rendersi conto, e impara che il tempo si scandisce in routine quotidiane, che bere una tazza di caffè è un lusso e che il sorriso della persona che assistono è la ricompensa più bella, ma resta il fatto che finiscono di essere persona, mettono da parte tutto di sé stessi e lottano affinché chi non ha voce possa trovare una risposta al diritto e alla dignità», conclude Angela Villani (associazione Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo).