Il 10 luglio docenti, studenti e personale accoglieranno aspiranti iscritti e famiglie con informazioni sui corsi, immatricolazioni assistite, servizi universitari e opportunità di studio

Porte aperte e immatricolazione assistita all’infoday per aspiranti matricole e famiglie al Dipartimento di Architettura e Design della Mediterranea.

Il Dipartimento di Architettura e Design della Mediterranea organizza l’infoday per aspiranti matricole e per le loro famiglie, per presentare e potersi immatricolare ai corsi di studio di Architettura UE, Design triennale e Design magistrale per il prossimo anno accademico 2026-2027.

Venerdì 10 luglio, dalle ore 10 alle ore 14, presso il Dipartimento, le aule A5 e A6 saranno allestite per accogliere studenti e studentesse, anche accompagnati dalle famiglie, che vogliono essere informati direttamente dai docenti, dagli studenti e dal personale tecnico-amministrativo sull’offerta didattica dei corsi di studio, sui curricula e piani di studio, sulle attività didattiche e sui servizi agli studenti.

Sarà possibile essere guidati nell’iscrizione al primo test online di Architettura del 23 luglio per entrare da subito in graduatoria dopo averlo sostenuto e per le immatricolazioni in Design ad accesso libero. Sarà presente un desk sul posto per poterlo fare direttamente, assistiti.

Inoltre verranno fornite tutte le informazioni (attività, modulistica, regolamenti) sui servizi agli studenti, per l’accesso alle residenze universitarie, alle borse di studio, alle attività Erasmus, allo sport, ai regolamenti per utenze speciali, all’accesso ai laboratori del Dipartimento, alle biblioteche, ecc.

Una giornata di accoglienza con attività guidate per accompagnare la scelta di iscriversi alla Mediterranea e al Dipartimento di Architettura e Design, che negli ultimi anni ha registrato il continuo incremento dei suoi iscritti ai corsi di studio e un’offerta di qualità didattica e formativa tra innovazione, internazionalizzazione e formazione sulle competenze, che collocano il Dipartimento tra i primi d’Italia per la qualità della didattica in aula e dei percorsi integrativi tra masterclass, master, viaggi studio, summer e winter school, scambi internazionali, mostre, tirocini formativi e apertura al mondo del lavoro nei settori più evoluti dell’architettura e del design, con il più alto impatto di occupabilità entro i primi tre anni dalla laurea.