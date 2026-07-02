Definite le linee guida per i prossimi mesi: al centro tesseramenti, viaggi per seguire il Milan, attività sociali e il coinvolgimento dei tifosi della città e della provincia

Si è riunito nei giorni scorsi il direttivo del Milan Club Reggio Calabria «Rino Gattuso» per programmare le attività della nuova stagione e definire le iniziative dedicate ai tifosi rossoneri del territorio.

Alla riunione hanno preso parte il presidente Carmelo Giustra, il vicepresidente Filippo Cogliandro, il segretario Carlo Catanzaro e i consiglieri Giorgio Casella e Pietro Morisani, che hanno delineato il programma delle attività per i prossimi mesi.

Il club, affiliato all'Associazione Milan Club (AMC), rappresenta da tredici anni un punto di riferimento per gli appassionati del Milan in riva allo Stretto. Nel tempo è cresciuto costantemente fino a diventare uno dei Milan Club più grandi e rappresentativi della Calabria, distinguendosi non solo per il numero di soci, ma anche per la capacità di coinvolgere i tifosi in numerose iniziative.

Tra le priorità della nuova stagione c'è la campagna tesseramenti, che offrirà ai soci numerosi vantaggi: dalla possibilità di accedere con maggiore facilità ai biglietti per assistere alle partite del Milan, ai gadget ufficiali, fino alla partecipazione alle attività e agli eventi organizzati dal club nel corso dell'anno.

Grande attenzione sarà riservata anche all'organizzazione delle trasferte per seguire i rossoneri a San Siro e negli altri stadi italiani, un servizio che negli anni ha riscosso grande apprezzamento tra gli iscritti e che continuerà a rappresentare uno dei punti di forza dell'associazione.

Accanto alla passione sportiva, il Milan Club Reggio Calabria «Rino Gattuso» continuerà a promuovere il proprio impegno nel sociale. Nel corso degli anni il club si è distinto per numerose iniziative di solidarietà, con visite e momenti di vicinanza ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale, raccolte di beni destinati alle famiglie meno abbienti e altre attività benefiche a favore della comunità. Un modo concreto per dimostrare come i valori dello sport possano tradursi in gesti di altruismo e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà.

Il direttivo ha infine rivolto un invito a tutti i tifosi rossoneri della città e della provincia ad aderire al Milan Club Reggio Calabria «Rino Gattuso», per condividere una stagione all'insegna della passione per il Milan, dell'amicizia e della solidarietà, valori che da tredici anni caratterizzano l'attività dell'associazione.