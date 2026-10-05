Per la squadra di coach Carrea sarà importante trasformare questa prima battuta d’arresto in un’occasione di crescita, proseguendo il lavoro quotidiano per consolidare gli equilibri e l’identità del gruppo

Si interrompe già alla seconda giornata l’esordio vincente dei neroarancio che, dopo il convincente successo esterno di Treviglio, cedono ai Fiorenzuola Bees per 63-76 nella prima gara casalinga del campionato di Serie B Nazionale 2026/2027.

Una serata difficile per la formazione guidata da coach Michele Carrea, costretta a inseguire per gran parte dell’incontro una squadra ospite solida, concreta e capace di imporre il proprio ritmo, soprattutto nella prima metà della gara.

Davanti al pubblico del PalaCalafiore, tornato ad accompagnare i neroarancio in questa nuova avventura, la Viola fatica a trovare continuità offensiva e a contenere le iniziative degli avversari, pagando soprattutto il pesante passaggio a vuoto del secondo quarto.

L’avvio è caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con le due formazioni che si affrontano a viso aperto. Taflaj inaugura le marcature neroarancio, mentre Love e Diouf contribuiscono a mantenere la Viola a contatto. Fiorenzuola trova progressivamente maggiore fluidità offensiva, sfruttando le iniziative di Marinelli e Cecchinato e chiudendo la prima frazione avanti 13-20.

Nel secondo periodo arriva l’allungo decisivo degli ospiti. La formazione emiliana aumenta l’intensità, trova buone soluzioni sia nel pitturato sia dalla lunga distanza e approfitta delle difficoltà realizzative dei padroni di casa. La Viola prova a reagire con capitan Romeo e Markovic, ma Fiorenzuola costruisce un margine importante, andando all’intervallo lungo sul 22-39.

Al rientro dagli spogliatoi la Myenergy cerca di cambiare passo. Romeo prova a dare energia alla squadra, mentre Taflaj si conferma il principale riferimento offensivo dei neroarancio. Fiorenzuola, tuttavia, mantiene lucidità e controllo, rispondendo ai tentativi di recupero e conservando un vantaggio consistente. Il terzo quarto si chiude sul 42-61.

Nell’ultima frazione emerge una maggiore determinazione della Viola, che cerca di ridurre lo svantaggio attraverso le iniziative di Calvellini, Donadoni e Taflaj. I neroarancio recuperano parte del terreno perduto, mostrando una reazione d’orgoglio sostenuta dal pubblico di casa, ma il margine accumulato dagli ospiti si rivela troppo ampio. Fiorenzuola gestisce il finale e conquista la vittoria con il punteggio di 63-76.

La sconfitta evidenzia alcuni aspetti sui quali la formazione reggina sarà chiamata a lavorare nelle prossime settimane. Le difficoltà nella costruzione del gioco offensivo, le basse percentuali al tiro e la discontinuità difensiva hanno condizionato una partita nella quale Fiorenzuola ha saputo capitalizzare con concretezza. Il risultato non cancella quanto di positivo mostrato nella vittoriosa trasferta di Treviglio, ma conferma le difficoltà e il livello competitivo di un campionato che richiede attenzione, intensità e continuità nell’arco dei quaranta minuti.

Per la squadra di coach Carrea sarà importante trasformare questa prima battuta d’arresto in un’occasione di crescita, proseguendo il lavoro quotidiano per consolidare gli equilibri e l’identità del gruppo.

Parziali 13/20 22/39 42/61 63/76

Tabellini

Myenergy Reggio Calabria: Taflaj 17, Romeo 13, Donadoni 8, Markovic 6, Calvellini 6, Diouf 4, Touré 3, Love 2, Marini 2, Clark 2. Allenatore Michele Carrea.

Fiorenzuola Bees: Marinelli 22, De Zardo 11, Cecchinato 9, Biorac 9, Lui 9, Ambrosetti 7, Tiberti 5, Franceschi 4, Mazburss 0, Krilkovs 0, Frosini 0. Allenatore Marco Del Re.