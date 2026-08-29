I cancelli del centro sportivo si riaprono per accogliere i piccoli calciatori della città. Lunedì 31 agosto, l'Asd Stadio invita tutti i bambini e le bambine a partecipare all'Open Day ufficiale della nuova stagione calcistica, presso la struttura di via Padova a Reggio Calabria.



L'evento rivolto a bambini e bambine di tutte le fasce d'età giovanili 2012/13/14/5/15, rappresenta un'opportunità di festa, gioco e condivisione, ideata per permettere ai giovani atleti e alle loro famiglie di conoscere da vicino l'ambiente e lo staff societario. Durante il pomeriggio, i bambini avranno l'occasione di scendere in campo, svolgere i primi allenamenti gratuiti guidati da istruttori qualificati e provare l'esperienza di far parte della scuola calcio.



L'Asd Stadio si propone da sempre di promuovere lo sport non solo come attività motoria, ma come fondamentale strumento educativo, valorizzando il rispetto, lo spirito di squadra e l'inclusione sociale.

Per partecipare è consigliato presentarsi in abbigliamento sportivo. La cittadinanza e le famiglie sono invitate a condividere questo pomeriggio di sport e divertimento.