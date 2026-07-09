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24 ORE ALL NEWS

Cronaca

Al porto di Gioia Tauro sequestrati oltre 113 kg di cocaina purissima proveniente dal Sud America 9 luglio 2026

9 luglio, 2026
ULTIMA ORA
il giallo di Bovalino

Omicidio D’Aguì, la Procura di Locri apre un fascicolo contro ignoti sulla Polaroid fantasma

Scomparsa la prova decisiva che portò alla condanna di Paolo Giorgi. L’esposto punta il dito contro possibili manipolazioni dei fascicoli: «Quella foto non è mai esistita o è stata distrutta volontariamente»
Ilario Balì
Omicidio D’Aguì, la Procura di Locri apre un fascicolo contro ignoti sulla Polaroid fantasma\n
Le operazioni

Sommozzatori anche da Reggio Calabria nelle ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Da due settimane Vigili del fuoco e nuclei specializzati scandagliano senza sosta i fondali del lago viterbese con sonar e robot subacquei. Le operazioni sono rese difficili da fango, alghe e visibilità quasi nulla
Redazione Cronaca
Sommozzatori anche da Reggio Calabria nelle ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico\n\n\n
La storia

’Ndrangheta stragista, il mosaico della verità: perché il verdetto di Reggio riscrive gli anni più bui della Repubblica

Oltre la cronaca di un ergastolo: la conferma della condanna per Graviano e Filippone convalida la "tesi Lombardo" sulla partecipazione della Calabria alla strategia eversiva del 1994. Dall'ombra della Falange Armata ai contatti inconfessabili, ecco come il processo nato per l’omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo ha ripulito il «foglio sporco» della storia d’Italia
Elisa Barresi
’Ndrangheta stragista, il mosaico della verità: perché il verdetto di Reggio riscrive gli anni più bui della Repubblica\n
La sentenza

Operazione Pensierino, la Corte d'Appello di Reggio assolve il finanziere Cosimo Roberto Spanti

Era stato condannato in primo grado per accesso abusivo aggravato a sistema informatico dal Tribunale Collegiale
Redazione
Operazione Pensierino,\u00A0la Corte d'Appello di Reggio assolve il finanziere Cosimo Roberto Spanti\n

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Volley, i campioni del mondo a Reggio ad agosto

12 luglio 2026
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La Reggina formalizza l'iscrizione al campionato

11 luglio 2026
Ore 11:02
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Tecnologia e innovazione all'ospedale Morelli di Reggio

8 luglio 2026
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Presentata relazione annuale del garante dei disabili

11 luglio 2026
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La Reggina formalizza l'iscrizione al campionato

11 luglio 2026
Ore 11:02
La Reggina formalizza l'iscrizione al campionato
Sul territorio

Polizia, in Calabria 139 nuovi agenti da agosto. Ferro: «Investimento del Governo sulla sicurezza»

Le nuove risorse saranno distribuite tra tutte e cinque le province, con particolare attenzione ai Commissariati. Il sottosegretario all'Interno: «Rafforzamento della presenza dello Stato nei territori»
Redazione Cronaca
10 luglio 2026
Ore 16:39
Polizia, in Calabria 139 nuovi agenti da agosto. Ferro:\u00A0«Investimento del Governo sulla sicurezza»\n
Cronaca

Ordigno bellico ritrovato a Laureana di Borrello, programmate le operazioni di disinnesco

Le attività si svolgeranno nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio 
redazione
10 luglio 2026
Ore 14:40
Ordigno bellico ritrovato a Laureana di Borrello, programmate le operazioni di disinnesco\n
l’operazione

Gioielli in oro sottratti a un’anziana di Reggio ritrovati dalla Polizia 

I preziosi, del valore di oltre 125 mila euro, sottratti con la tecnica del falso carabiniere
redazione
10 luglio 2026
Ore 13:24
Gioielli in oro sottratti a un’anziana di Reggio ritrovati dalla Polizia\u00A0\n
Le Precisazioni

Stabilimento balneare sequestrato, il Comune chiarisce: «La struttura non si trova nel territorio di Melito di Porto Salvo»

L'Amministrazione comunale precisa che il riferimento alla cittadina è legato esclusivamente alla competenza territoriale della Compagnia dei Carabinieri
Redazione
10 luglio 2026
Ore 11:56
Stabilimento balneare sequestrato, il Comune chiarisce: «La struttura non si trova nel territorio di Melito di Porto Salvo»\n
La sentenza

La Cassazione assolve Natale Feo: annullata senza rinvio la condanna a 9 anni per associazione mafiosa

La Suprema Corte accoglie il ricorso della difesa e chiude definitivamente la vicenda giudiziaria nata dall’operazione “Tutto in famiglia”: l’imputato assolto con la formula «per non avere commesso il fatto»
Redazione
10 luglio 2026
Ore 08:58
La Cassazione assolve Natale Feo:\u00A0annullata senza rinvio la condanna a 9 anni per associazione mafiosa\n
Inchiesta Whisper

Traffico internazionale di droga, 23 arresti tra Puglia e Calabria: coinvolti “fornitori” di Vibo e Reggio

Secondo gli investigatori, una delle organizzazioni importava cocaina dalla Calabria e stupefacenti dall'Albania attraverso una rete di corrieri
Redazione Cronaca
10 luglio 2026
Ore 07:28
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contrasto del lavoro irregolare

Controlli ad uno stabilimento balneare: denunciato il titolare, sequestri e attività sospesa nel melitese

I Carabinieri riscontrano lavoro nero, furto d'energia per 56mila euro, occupazione abusiva del demanio e 140 kg di pesce non tracciato
Redazione
10 luglio 2026
Ore 06:35
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La sentenza

Processo “Nuova Linea”, il Tribunale ridisegna la mappa del potere a Scilla: condanne pesanti per i vertici, assolti i fratelli Ciccone

Pugno duro per i reggenti delle 'ndrine e indennizzi record alle istituzioni, scagionati invece i politici dall'ombra di patti con le cosche
Elisa Barresi
9 luglio 2026
Ore 18:00
Processo “Nuova Linea”, il Tribunale ridisegna la mappa del potere a Scilla: condanne pesanti per i vertici, assolti i fratelli Ciccone\n
L’emergenza

Nuovo mega incendio all’ex Radi, la Piana di Gioia Tauro ripiomba nell’incubo: colonna di fumo nero visibile da chilometri

Le fiamme hanno avvolto l'intero sito industriale di Pontevecchio, a Palmi. In corso le operazioni di spegnimento e gli accertamenti
Giuseppe Mancini
9 luglio 2026
Ore 17:58
Nuovo mega incendio all’ex Radi, la Piana di Gioia Tauro ripiomba nell’incubo: colonna di fumo nero visibile da chilometri\n
La precisazione dei legali

Neonato deceduto all'ospedale di Polistena, la difesa di una delle ostetriche: «Ricostruzione da definire nel pieno contraddittorio tra le parti»

Gli avvocati Luca Cianferoni e Antonio Papalia sottolineano la complessità tecnica e giuridica della vicenda, ricordando che le indagini risultano ancora aperte nei confronti di un altro sanitario
Redazione
9 luglio 2026
Ore 17:16
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La decisione

Estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai domiciliari il sindacalista della Hitachi Maurizio Chiarolla

Il Tribunale del Riesame ha sostituito il carcere con gli arresti domiciliari, accogliendo parzialmente l'istanza della difesa. L'inchiesta riguarda presunte pressioni per favorire alcune assunzioni nello stabilimento di Reggio Calabria
Redazione Cronaca
9 luglio 2026
Ore 16:50
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Macabra scoperta

Cadavere in un sacco tra i rifiuti nella periferia di Reggio Calabria: si indaga per omicidio

Il corpo è stato trasportato all’obitorio in attesa dell’autopsia. L’avanzato stato di decomposizione rende difficile l’identificazione
Redazione Cronaca
9 luglio 2026
Ore 16:33
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Il processo

'Ndrangheta stragista bis, giudici in camera di consiglio per la sentenza: imputati Graviano e Filippone

Dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in questo secondo processo i giudici devono decidere sulla richiesta di condanna all'ergastolo avanzata dal procuratore Lombardo. Sentenza attesa per domani
Redazione Cronaca
9 luglio 2026
Ore 15:20
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il caso

Reggio, cadavere trovato a Catona: indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi
redazione
9 luglio 2026
Ore 14:41
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Svolta nell’inchiesta

Neonato morto durante il parto a Polistena, per il caso del piccolo Matteo Russo chiesto processo per due ostetriche

La Procura contesta la cooperazione in omicidio colposo per il decesso del neonato avvenuto durante il parto. Secondo i consulenti, un cesareo d'urgenza avrebbe potuto salvare il bambino. Proseguono intanto le indagini
Redazione Cronaca
9 luglio 2026
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l’inchiesta

Polistena, neonato morì dopo il parto: chiesti due rinvii a giudizio

Alla madre venne negato il cesaro che, secondo i periti, lo avrebbe salvato
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9 luglio 2026
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Follia nel Reggino

Siderno, ventenne accoltellato dopo una lite tra coetanei: indagini in corso

Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare l'autore dell'aggressione
Redazione Cronaca
9 luglio 2026
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Ordigno bellico lungo l'A2, traffico deviato tra Mileto e Rosarno per consentirne la rimozione: ecco quando

Anas interromperà il traffico in entrambe le direzioni tra l'1 e le 7 di domenica 19 luglio per facilitare le operazioni del Genio Militare. Previsti percorsi alternativi per mezzi pesanti e veicoli leggeri
Redazione
9 luglio 2026
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Vile gesto

Il presidente di Confindustria Reggio Domenico Vecchio accanto all'imprenditrice Patrizia Rodi Morabito

«Restando uniti si può rispondere alla sfida della criminalità che cerca di alzare il tiro ma non potrà mai annientare i valori di una grande famiglia come la nostra»
9 luglio 2026
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La solidarietà

Lo Spi Cgil Reggio condanna il vile attentato all’azienda agricola di Patrizia Rodi Morabito

La segreteria generale dell’Area Metropolitana, Mimma Pacifici: «Unire le forze contro ogni forma di criminalità» 
9 luglio 2026
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