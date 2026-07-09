Omicidio D’Aguì, la Procura di Locri apre un fascicolo contro ignoti sulla Polaroid fantasma

Scomparsa la prova decisiva che portò alla condanna di Paolo Giorgi. L’esposto punta il dito contro possibili manipolazioni dei fascicoli: «Quella foto non è mai esistita o è stata distrutta volontariamente»
Da due settimane Vigili del fuoco e nuclei specializzati scandagliano senza sosta i fondali del lago viterbese con sonar e robot subacquei. Le operazioni sono rese difficili da fango, alghe e visibilità quasi nulla
Oltre la cronaca di un ergastolo: la conferma della condanna per Graviano e Filippone convalida la "tesi Lombardo" sulla partecipazione della Calabria alla strategia eversiva del 1994. Dall'ombra della Falange Armata ai contatti inconfessabili, ecco come il processo nato per l’omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo ha ripulito il «foglio sporco» della storia d’Italia
Le nuove risorse saranno distribuite tra tutte e cinque le province, con particolare attenzione ai Commissariati. Il sottosegretario all'Interno: «Rafforzamento della presenza dello Stato nei territori»
La Suprema Corte accoglie il ricorso della difesa e chiude definitivamente la vicenda giudiziaria nata dall’operazione “Tutto in famiglia”: l’imputato assolto con la formula «per non avere commesso il fatto»
Il Tribunale del Riesame ha sostituito il carcere con gli arresti domiciliari, accogliendo parzialmente l'istanza della difesa. L'inchiesta riguarda presunte pressioni per favorire alcune assunzioni nello stabilimento di Reggio Calabria
Dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in questo secondo processo i giudici devono decidere sulla richiesta di condanna all'ergastolo avanzata dal procuratore Lombardo. Sentenza attesa per domani
La Procura contesta la cooperazione in omicidio colposo per il decesso del neonato avvenuto durante il parto. Secondo i consulenti, un cesareo d'urgenza avrebbe potuto salvare il bambino. Proseguono intanto le indagini
Anas interromperà il traffico in entrambe le direzioni tra l'1 e le 7 di domenica 19 luglio per facilitare le operazioni del Genio Militare. Previsti percorsi alternativi per mezzi pesanti e veicoli leggeri