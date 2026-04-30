Scoperto arsenale in Aspromonte

Perseguitato di notte, accerchiato e aggredito con una pistola alla tempia mentre i ragazzi riprendono tutto: i filmati nei telefoni svelano violenze sistematiche trasformate in spettacolo e poi diffuse. «Giravano per tutto il paese»
VIDEO | Cinque giovani raggiunti da misure cautelari (tre ai domiciliari, due con obbligo di firma). Nel mirino soggetti fragili, vittime di violenze e umiliazioni sistematiche. Tra le accuse anche maltrattamenti e uccisione di animali
Prima udienza preliminare al Cedir nel procedimento a carico del sacerdote Luigi Grisi: il giudice Treglia accoglie la costituzione della persona offesa e dell’associazione “La Caramella Buona”. La difesa chiede il rito abbreviato condizionato all’audizione della vittima
Il noto locale fu distrutto da un incendio doloso l'8 marzo scorso. Ottenuto il dissequestro, i proprietari insieme ai dipendenti sono al lavoro per ripartire al più presto perlomeno dal servizio in spiaggia: «Corsa contro il tempo per iniziare l’1 maggio»
Eseguita un’ordinanza di domiciliari su richiesta della Procura di Reggio Calabria. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di aver raggirato una donna nel 2024, facendole consegnare oro con la scusa di un falso incidente della figlia.