Diciassette anni di lavoro nelle scuole, contratti rinnovati ogni due o tre mesi, compensi che arrivano anche con quattro mesi di ritardo. E quando uno studente è assente, quella giornata di lavoro semplicemente non viene pagata. È la condizione denunciata dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (Asacom) che questa mattina hanno manifestato a Piazza Italia, a Reggio Calabria, chiedendo alla Città metropolitana una risposta che, raccontano, attendono ormai da troppo tempo. «Non siamo comparse», ripetono le lavoratrici davanti a Palazzo San Giorgio. Una frase che restituisce il senso di una protesta che non riguarda soltanto gli stipendi, ma il riconoscimento di una professione fondamentale per gli studenti con disabilità.

Reggio è stata la piazza regionale della mobilitazione, organizzata nell'ambito dello sciopero nazionale delle cooperative sociali e dei servizi sociali promosso dall'Unione Sindacale di Base. Al presidio hanno partecipato lavoratori provenienti dalla provincia reggina e anche da Cosenza, insieme ai rappresentanti di USB e dell'Associazione Misaac Nazionale (AMN).

La mattinata si è conclusa con una prima apertura da parte dell'amministrazione metropolitana: il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso il suo portavoce, ha comunicato la disponibilità a incontrare una delegazione alle 18. Nel frattempo, i rappresentanti sindacali si sono recati in Prefettura per discutere della vertenza e sollecitare la convocazione di un tavolo istituzionale che coinvolga anche la Regione Calabria.

Marra (USB): «Un lavoro continuativo trattato come occasionale»

A spiegare le ragioni dello sciopero ai nostri taccuini è Giuseppe Marra, responsabile legale di USB Lavoro Privato Reggio Calabria, che punta il dito contro le modalità contrattuali utilizzate per gli assistenti impegnati nelle scuole superiori.

«In tutta Italia queste piazze si sposano con la vertenza degli Asacom. È un servizio difficoltoso perché esternalizzato attraverso cooperative sociali, partite Iva e altre formule. Da noi la situazione diventa ancora più drammatica, perché abbiamo lavoratrici e lavoratori che da oltre dieci anni, alcuni addirittura da diciassette, lavorano con prestazione occasionale».

Il sindacato contesta soprattutto la natura di questi incarichi. Gli assistenti, osserva Marra, svolgono un'attività continuativa, rispettano gli orari scolastici e seguono le direttive degli istituti, pur essendo formalmente inquadrati come prestatori occasionali. «Parliamo di lavoratori subordinati. La prestazione occasionale è per il lavoratore autonomo, loro invece devono stare agli orari dati dalla direzione della scuola, rispettare le direttive impartite», sottolinea il rappresentante USB, che ritiene illegittimo il ricorso a questa formula contrattuale.

Il risultato, denunciano i manifestanti, è un sistema nel quale manca la certezza del reddito e ogni interruzione dell'attività scolastica si traduce in una perdita economica. Una situazione che pesa ancora di più su chi deve affrontare quotidianamente spostamenti tra diversi comuni della provincia.

Le lavoratrici: «Otto euro netti l'ora, dopo quindici anni siamo ancora qui»

Tra i manifestanti ci sono persone che hanno trascorso buona parte della propria vita professionale accanto agli studenti con disabilità. E che oggi chiedono di non dover più ricominciare da zero a ogni rinnovo contrattuale. «Noi siamo gli assistenti educativi della Città metropolitana, lavoriamo nelle scuole secondarie di secondo grado. La nostra retribuzione è determinata dalla Città metropolitana e oggi abbiamo 12 euro lordi l'ora, che diventano 8 euro netti, con una prestazione d'opera occasionale», racconta Laura Principessa Borrelli, che svolge questa professione da quindici anni.

«Gli stipendi arrivano dopo tre o quattro mesi», aggiunge. Un'attesa che si somma alla riduzione delle ore lavorative e all'incertezza sulla durata degli incarichi. Accanto a lei Antonietta Caridi, assistente da diciassette anni, racconta una stanchezza che non riguarda soltanto l'aspetto economico. «Siamo stanche, ci sentiamo abbandonate. Non è la nostra una lotta con le colleghe del Comune, ci mancherebbe altro», precisa, facendo riferimento alle differenti condizioni di lavoro tra gli assistenti delle scuole comunali e quelli impegnati negli istituti superiori.

Caridi ripercorre anche la propria esperienza: il corso di formazione seguito mentre era incinta, gli spostamenti da Reggio a Gioia Tauro, gli anni trascorsi nello stesso istituto. «Sono nella stessa scuola da diciassette anni», ricorda. Un'esperienza che, secondo le lavoratrici, dovrebbe trovare un riconoscimento concreto, anche attraverso condizioni economiche e contrattuali più omogenee tra le diverse figure professionali.

C'è poi il rapporto con gli studenti, che rende questa vertenza diversa da molte altre. Gli Asacom affiancano ragazzi con disabilità, spesso gravi, contribuendo al loro percorso di autonomia, comunicazione e inclusione scolastica. «Finora non abbiamo mai abbandonato il servizio per non creare disagi alle famiglie», spiegano le assistenti, consapevoli delle difficoltà provocate anche dalla giornata di sciopero.

Su questo punto insiste Marra: «Non è facile costruire un rapporto con un ragazzo disabile quando non sai se tra due mesi sarai ancora tu a lavorare con lui». La precarietà degli assistenti rischia così di diventare anche un problema per gli studenti, che nella continuità del rapporto educativo trovano spesso un riferimento importante.

Dall'internalizzazione ai fondi europei: le richieste alla Città metropolitana

La protesta è accompagnata da una piattaforma rivendicativa del Coordinamento degli Assistenti Educativi e alla Comunicazione, indirizzata al sindaco metropolitano e alle istituzioni competenti. La richiesta principale è l'internalizzazione del servizio Asacom nell'amministrazione regionale, una soluzione che i lavoratori ritengono necessaria per superare definitivamente il ricorso alle prestazioni occasionali.

Alla Città metropolitana viene chiesto inoltre un atto di indirizzo che consenta di favorire l'accesso ai fondi europei destinati all'inclusione scolastica, coinvolgendo i Comuni nei quali hanno sede gli istituti superiori. Risorse da utilizzare, nelle intenzioni dei manifestanti, per garantire il servizio senza riduzioni delle ore e ritardi nei pagamenti. Tra le richieste figura anche una clausola sociale per assicurare la continuità occupazionale degli assistenti quando gli studenti seguiti terminano il proprio percorso scolastico, evitando che anni di esperienza vadano dispersi.

La piattaforma affronta inoltre il riconoscimento professionale ed economico degli assistenti con almeno tre anni di servizio, l'adeguamento delle retribuzioni, la garanzia di un monte ore minimo e la copertura economica delle assenze per malattia e delle sospensioni delle attività didattiche.

Il passaggio in Prefettura e il confronto con Cannizzaro

Nel corso della mattinata USB e Associazione Misaac Nazionale si sono recate in Prefettura, consegnando una lettera sottoscritta dal presidente AMN Marco Sciuto e da Giuseppe Marra. Nel documento viene chiesto al Prefetto di favorire la convocazione di un tavolo tecnico-istituzionale con Città metropolitana, Regione Calabria, Ufficio scolastico regionale, dirigenti scolastici e rappresentanti dei lavoratori. La lettera ricostruisce anche il percorso delle richieste già avanzate. Il 13 ottobre scorso USB e AMN avevano inviato una PEC al sindaco metropolitano, chiedendo un incontro urgente rimasto senza convocazione fino alla mattinata di oggi.

Le organizzazioni sindacali richiamano inoltre il diverso trattamento riservato agli assistenti nel territorio di Cosenza, dove, secondo quanto riportato nel documento, il servizio nelle scuole superiori è affidato mediante appalto con applicazione del contratto collettivo delle cooperative sociali.

«Abbiamo bisogno di un tavolo anche con la Regione», spiega Marra.

«Intanto è necessario avviare un'interlocuzione e responsabilizzare le istituzioni su questa situazione». Nel frattempo, davanti a Palazzo San Giorgio, il portavoce di Francesco Cannizzaro ha raggiunto i manifestanti comunicando la disponibilità del sindaco a ricevere una delegazione alle 18.

Una proposta che ha suscitato anche qualche momento di tensione. Diverse lavoratrici, arrivate da fuori città, avrebbero voluto incontrare il primo cittadino già durante il presidio. «Abbiamo perso una giornata di lavoro», ha ricordato una delle assistenti, mentre altre hanno ribadito l'importanza di poter raccontare personalmente le proprie difficoltà.

Il portavoce ha spiegato che Cannizzaro, impegnato durante la mattinata, avrebbe potuto dedicare nel pomeriggio il tempo necessario a un confronto ufficiale. Una prima disponibilità che il sindacato considera utile, purché sia seguita da passaggi concreti. «Non è una questione di avere la pacca sulle spalle e sentirsi dire quanto siete utili, quanto siete bravi. Qua vogliamo diritti, vogliamo contratti», ha ribadito Marra al ritorno dalla Prefettura.

L'obiettivo, per USB e AMN, è ottenere già dall'incontro pomeridiano una data per riunire i tecnici e cominciare a individuare possibili soluzioni. A ricordare quanto questa vertenza riguardi anche chi usufruisce del servizio è stato uno studente intervenuto durante la manifestazione: «È giusto che gli assistenti vengano riconosciuti correttamente per il costante lavoro che fanno per noi».

La mobilitazione, intanto, non si ferma. Le organizzazioni hanno annunciato che continueranno a sostenere la vertenza fino all'avvio di un percorso concreto. La prima risposta è attesa dall'incontro delle 18: dopo anni di richieste, i lavoratori vogliono conoscere non soltanto la disponibilità delle istituzioni ad ascoltarli, ma anche quali passi intendano compiere per affrontare il problema.