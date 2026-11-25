La Uil Reggio Calabria esprime piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità privata accreditata e delle Rsa che parteciperanno allo Sit-In unitario a Reggio Calabria il 27 Novembre. Parliamo di professionisti che ogni giorno garantiscono assistenza, cura e sostegno ai cittadini, agli anziani e alle persone più fragili, assicurando servizi essenziali per le nostre comunità. Un lavoro svolto con competenza, responsabilità e straordinario spirito di sacrificio, che merita adeguato riconoscimento economico e professionale. Troppo spesso, invece, questi lavoratori si trovano ad affrontare salari non adeguati al costo della vita, carichi di lavoro crescenti e condizioni contrattuali che non valorizzano pienamente il ruolo fondamentale che svolgono all'interno del sistema sanitario e socioassistenziale.

La Uil Reggio Calabria ritiene non più rinviabile un percorso che porti al pieno riconoscimento dei diritti, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla valorizzazione delle professionalità impegnate nella sanità privata e nelle Rsa. Difendere questi lavoratori significa difendere la qualità dell'assistenza offerta ai cittadini e garantire un sistema di welfare più giusto, efficiente e vicino alle persone. Per questo la Uil Reggio Calabria sostiene le ragioni della mobilitazione e rinnova il proprio impegno affinché il lavoro di cura trovi finalmente il riconoscimento che merita, sia sul piano economico che su quello professionale.

Chi ogni giorno si prende cura degli altri non può restare invisibile. La dignità del lavoro, il rispetto dei diritti e la valorizzazione delle professionalità devono tornare al centro delle scelte politiche e contrattuali del Paese.